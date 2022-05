Stéphane Persel, Album Kafka

Pour par­ache­ver le corpus

Pour accom­pa­gner les volumes III et IV des oeuvres com­plètes de Kafka (Jour­naux et Lettres — 1897–1914 et 1914 — 1924) et à l’occasion de la Quin­zaine de La Pléiade 2022, Sté­phane Pes­nel pro­pose par un superbe texte bio­gra­phique et sur­tout une somme de docu­ments la vie et le tra­vail de Kafka.

Existe au fil des pages une ana­to­mie plas­tique qui per­met d’éclairer la vie et la dépas­ser par des élé­ments où la vie de l’oeuvre fait bien plus que survivre.

Stéphane Pes­nel crée une forme de syn­thèse de tous les fon­da­men­taux du créa­teur dont mots et images sont mon­tés ou remon­tés en rai­son de leurs diverses des­cen­dances.

Ici, la parole se conjugue avec la vie en mêlant tous ce qui bouge encore dans les images, les jeux et rythmes du noir sur blanc, du blanc sur noir et aussi les couleurs.

Cet album crée un ensemble moins méta­pho­rique qu’une sur-vivance mytho­lo­gique. Au-delà des romans, des lettres et des Jour­naux — qui à eux seuls forment une oeuvre pour soi et en soi — s’inscrivent un réseau sou­ter­rain, une gale­rie secrète d’un cor­pus auquel cet album donne un point d’orgue.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Per­sel, Album Kafka, Biblio­thèque de la Pléiade, Gal­li­mard, Paris, 12 mai 2022, 260 p. — H.C.