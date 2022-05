Festival AMERICA, 20 ans !

Après une édi­tion repor­tée puis annu­lée, le fes­ti­val AMERICA revient à Vin­cennes du 22 au 25 sep­tembre avec un pla­teau d’invités excep­tion­nel. Pen­dant quatre jours, les “Voix d’Amérique” réson­ne­ront lors d’une 10e édi­tion qui pro­po­sera une cen­taine de débats et de ren­contres thé­ma­tiques aux­quels par­ti­ci­pe­ront notam­ment Jona­than Fran­zen, Louise Erdrich, Richard Ford, Rus­sell Banks, Joyce May­nard, Ta-Nehisi Coates, Emma Cline, Nata­sha Tre­the­wey, Julie Otsuka, Viet Thanh Nguyen…

AMERICA 2022 accueillera un chœur com­posé d’une soixan­taine de voix, et autant de sen­si­bi­li­tés, d’identités et de tra­jec­toires qui disent la réa­lité de l’Amérique et du monde d’aujourd’hui. À tra­vers leurs mots, ces roman­ciers, nou­vel­listes, poètes ou essayistes poussent un cri de révolte ou d’indignation, sonnent l’alarme, appellent au com­bat, à la résis­tance, ou affirment le droit à la dif­fé­rence. À Vin­cennes, ils iront à la ren­contre du public et des lec­teurs, par­ta­ge­ront leur regard, et sur­tout feront entendre leur voix.

Cette édi­tion anni­ver­saire sera aussi pour AMERICA l’occasion d’accueillir une impor­tante délé­ga­tion d’écrivains appar­te­nant à des com­mu­nau­tés autoch­tones du Canada et des États-Unis. Avec eux, c’est une autre his­toire qui sera abor­dée : celle de peuples qui ont failli dis­pa­raître sous les coups de bou­toir de la conquête et de l’acculturation, mais qui conti­nuent d’entretenir une rela­tion par­ti­cu­lière avec le monde qui les entoure.