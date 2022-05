Giuseppe Unici, Coherency In Diversity (exposition)

Formes de l’informe

Giuseppe Uncini, ini­tia­teur invo­lon­taire des recherches de l’Arte Povera et du Mini­ma­lisme amé­ri­cain. Décédé en 2008, il a essen­tiel­le­ment fait ses recherches infor­melles avec des maté­riaux dits « pauvres » : bois, tufs, sable, cendre et terres.

Après ses études à l’Institut d’Art d’Urbino, il s’est ins­tallé dès 1953 à Rome.

Tout au long de sa pra­tique, Uncini célé­bra les élé­ments archi­tec­tu­raux et struc­tu­rels de ses œuvres, dans les­quelles la matière n’existe qu’en tant que méta­phore d’une condi­tion exis­ten­tielle. L’oeuvre se rap­proche à ce titre de l’Art Infor­mel, mais l’artiste le “biaise” car il reste récep­tif aux sti­muli exté­rieurs.

C’est pour­quoi, en com­pa­rant à la réa­lité his­to­rique, cet “infor­mel” devient une matière réelle.

Par ailleurs, le créa­teur explora de plus en plus les pro­prié­tés du ciment. Il le lisse au point qu’il perd ses qua­li­tés maté­rielles. Dans ces com­po­si­tions, un rôle clé est joué par la barre de fer. Elle déter­mine l’épaisseur de la couche de ciment.

Et depuis la fin des années 60, Uncini s’est inté­ressé éga­le­ment à la rela­tion entre les objets et leurs ombres.

Dans sa série “Ombre e Dimore”, il envi­sa­gea des élé­ments archi­tec­tu­raux (portes, fenêtres, seuils) en les repro­dui­sant sur des sur­faces de dif­fé­rents maté­riaux. Et ce, avec leurs ombres.

Sur­gissent ainsi des sortes d’odes et péans qui sont rêvés et assurent la péren­nité d’une telle approche.

jean-paul gavard-perret

Giu­seppe Unici, “Cohe­rency In Diver­sity”, Gal­le­ria Fuma­galli, Milan, Mai 2022.