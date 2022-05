Jean-Marc Scanreigh, Un art de la fougue & Jean Binder, Jean-Marc Scanreigh — Une vie en image

Fantas­ma­go­ries

Le tra­vail de Scan­reigh est ce qui ser­pente dans la mémoire pour la seg­men­ter afin que des Mélu­sine et autres sil­houettes s’y immiscent en vibra­tions de formes et de cou­leurs ou par­fois de noir et blanc.

Un autre jour se lève dans chaque tableau pré­senté à la fois dans l’exposition et dans le livre de Bin­der.

Des­sins, lignes, cou­leurs détruisent les des­crip­tions « objec­tives » : les uns et les autres ne forment plus des images de quelque chose dans ce qui devient une har­mo­nie d’éléments a priori épars-disjoints.

Face à la super­sti­tion réa­liste et ses simu­lacres, Scan­reigh déniaise le lan­gage pic­tu­ral. L’incongruité des scènes est de mise pour char­mer le regar­deur qui devient le com­plice du créa­teur.

Sur­git toute la force de trans­fi­gu­ra­tion de l’image. Elle tire ici sa richesse de la fan­tas­ma­go­rie qu’elle engage.

jean-paul gavard-perret

Jean-Marc Scan­reigh, Un art de la fougue, Gale­rie San­dra Blum, Stras­bourg, du 28 avril au 11 juin 2022.

Jean Bin­der, Jean-Marc Scan­reigh — Une vie en image, Edi­tions ART-IMAGE, 284 p. — 30,00 €, Hall Ronde de Givry, 21 mai — 5 juin 2022.