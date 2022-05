Tom Graffin & Marie Duvoisin, Jukebox Motel – t.02 : “Vies et morts de Robert Fury”

Les contre­par­ties du succès

Thomas James Sha­per, ébranlé par son suc­cès de peintre under­ground à New York, se réfu­gie en Cali­for­nie où il ren­contre Johnny Cash, la légende de la coun­try. Celui-ci est à la recherche du Juke­box Motel, le seul lieu où il trou­vera la séré­nité.

Tho­mas se lance dans la recherche de cet endroit mythique. Il finit par le décou­vrir mais va vivre des moments dif­fi­ciles, piégé dans une spi­rale destructrice.

Alors qu’il sort d’un cau­che­mar où il revoit tous ceux qui l’ont entouré pour le meilleur et pour le pire, où il revit le sui­cide de son père, Tho­mas entend les pleurs d’un bébé. Joan, la mère de sa petite fille, a quitté New York pour quelques temps. Elle est en attente d’un nou­veau poste, aban­don­nant ses rêves de deve­nir une vedette de la chan­son.

Tho­mas lui montre ses nou­veaux tableaux pour satis­faire les exi­gences de Big Man, l’homme qui l’a rendu riche sous le nom de Robert Fury. Mais, Tho­mas reste débous­solé. C’est Ted, son voi­sin qui l’engage à ren­con­trer Wall Ramage, le pro­prié­taire du ter­rain sur lequel est construit le Juke­box Motel que Tho­mas a acheté. Celui-ci lui révèle la nature du bâti­ment, qu’il en est le gar­dien et que tous ceux qui ont voulu le pos­sé­der ont mal fini…

Autour de ce bâti­ment aux étranges pou­voirs, le scé­na­riste anime une belle gale­rie de per­son­nages enga­gés dans une ronde dont ils ne gèrent ni la cadence, ni la durée. Pèse sur eux une sorte de malé­dic­tion qui leur impose une voie. Avec le pseu­do­nyme que s’est vu impo­ser le héros, l’auteur aborde les consé­quences liées à cette autre iden­tité, une perte de la per­son­na­lité.

Il inter­roge sur cette étran­geté qui veut que de nom­breux artistes, en par­ti­cu­lier chez les peintres, voient leur noto­riété s’emballer après leur mort. C’est aussi la néces­sité (sic !) de créer une légende, situa­tion que les people mul­ti­plient à l’envi en se répan­dant dans les médias pour faire admettre une per­son­na­lité fic­tive, pour expli­ci­ter une par­cours fantasmé.

Le gra­phisme est assuré par Marie Duvoi­sin qui choi­sit de pri­vi­lé­gier les per­son­nages, lais­sant tou­te­fois une belle place aux cadres et décors. Elle met en scène les cinq prin­ci­paux pro­ta­go­nistes du récit avec réa­lisme, pro­po­sant nombre de por­traits, de plans amé­ri­cains, de points de vues rap­pro­chés pour faire expri­mer sen­ti­ments et émo­tions.

Mais, c’est avec les cou­leurs qu’elle donne toute la den­sité des scènes dans une mise en page de fac­ture classique.

Un album qui fait la part belle au sta­tut dif­fi­cile des créa­teurs en bute aux lois d’un mar­ché insa­tiable et à l’aura de cer­tains lieux pro­pices pour y trou­ver la paix.

serge per­raud

Tom Graf­fin (scé­na­rio) & Marie Duvoi­sin (des­sins et cou­leurs), Juke­box Motel — t.02 : Vies et morts de Robert Fury, Bam­boo, label “Grand Angle”, avril 2022, 56 p. – 15,90 €.