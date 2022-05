Jacques Réda, Restons timbrés

Timbrés

Jacques Réda reste le par­ti­san invé­téré des lettres manus­crites qui tran­sitent par la poste. Avec Affranchissons-nous il avait déjà sou­li­gné l’importance d’une telle pra­tique. Mais les temps changent.

Naguère, l’envoi d’une mis­sive était ano­dine, natu­relle. Certes le poète ne soup­çon­nait pas encore la révo­lu­tion “pos­tale” que le numé­rique allait entraî­ner. D’où ce nou­vel opus.

Face à cette déso­la­tion moder­niste, Réda devient le chantre des petits bureaux de pro­vince et des timbres.

Et l’auteur de se jus­ti­fier :“Cer­tains s’étonnent – c’est un éton­ne­ment rica­neur – que l’on ne puisse trai­ter d’un thème, même modeste, sans remon­ter à l’origine du (ou des) uni­vers. Mais c’est la moindre des choses à mon très humble avis. Car autre­ment, com­ment com­prendre ce dans quoi nous sommes com­pris, et par exemple cet acte banal d’écrire une lettre et d’aller la glis­ser dans une des boîtes jaune-triste de la Poste ?”

Il sou­ligne aussi le signe avant-coureur de la trans­for­ma­tion néfaste des boites à lettres en “ce chan­ge­ment de cou­leur au détri­ment d’un bleu proche de celui des paquets de ciga­rettes Gau­loises, celles que l’on avait fumées depuis Ver­cin­gé­to­rix. Une sorte de bleu hori­zon est resté pris dans ce jaune de beurre un peu ranci.“

Dès lors, amis des com­pos­tages manuels des pré­po­sés au cour­rier, ce livre devien­dra votre bréviaire.

Il se veut en effet un règle­ment de comptes aussi nos­tal­gique qu’assassin mais où l’ironie reste majeure. La moder­ni­sa­tion du sys­tème pos­tal n’est donc pas du goût de son auteur. Néan­moins; le pes­si­misme reste allègre afin de rame­ner qui nous sommes et la société à un reste de rai­son.

Fina­le­ment, être tim­brés devient un acte de résis­tance dans un monde devenu baroque et empli des stig­mates de non-vie plus que d’existence.

jean-paul gavard-perret

Jacques Réda, Res­tons tim­brés, timbres de l’auteur et Domi­nique Pagnier, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, mai 2022, 40 p. — 10,00€.