Christian Chavassieux & Cédric Fernandez, Cortés — t.01 : “La Guerre aux deux visages”

Un des­tin de légende

Ce pre­mier volet d’un dip­tyque est consa­cré à Hernán Cor­tés Mon­roy Pizarro Alta­mi­rano, ce conquis­ta­dor qui, en l’espace de dix-huit mois, a abattu un empire. Mais, les approches du com­bat n’étaient pas les mêmes. Si les Aztèques vou­laient d’abord faire des pri­son­niers pour avoir de la matière à offrir en sacri­fice pour leurs dieux, les Espa­gnols tuaient froi­de­ment pour tuer.

C’est aussi la confron­ta­tion entre un empe­reur âgé de 52 ans et un ambi­tieux avide de gloire et de richesses de 34 ans. L’empire était fra­gi­lisé par des séche­resses, des famines et les grandes conquêtes de Mote­cuh­zoma étaient der­rière lui.

En 1492, un jeune gar­çon, piqué par un scor­pion, fait un vœu à la santa Vir­gen, s’il en réchappe.

En 1502, au Mexique, Mote­cuh­zoma à peine cou­ronné achève la prise d’une ville. Et chaque année voit, de sa part, de nou­velles conquêtes, de nou­velles batailles, de nou­velles réformes.

En 1517, à Cuba, Hernán est séduit par la pro­po­si­tion de son ami le gou­ver­neur Diego Vélas­quez, à savoir une expé­di­tion à la gloire de la couronne.

Quand des espions informent Mote­cuh­zoma que des navires ont accosté sur une pénin­sule, il prend conseil car les signes ne sont pas favo­rables dans cette année qui clôt un fais­ceau (envi­ron 52 ans). Cepen­dant, il doit maî­tri­ser une révolte avant de déclen­cher, selon les dates don­nées par les prêtres, une guerre fleu­rie car les dieux ont soif.

À Cuba, Hernán a dû faire face à nombre de dif­fi­cul­tés, gal­va­ni­ser ses troupes avant que son armée débarque sur l’embouchure d’un fleuve.

Il veut d’abord avoir des contacts avec les autoch­tones, faire du com­merce avant de se ser­vir en richesses et en or. Mais, il a dû faire tant de pro­messes que les appé­tits se déchaînent…

Chris­tian Cha­vas­sieux orga­nise son récit en pré­sen­tant à éga­lité les situa­tions des deux par­tis. Il donne la parole tant à l’empereur dans son règne décli­nant où les auda­cieuses réformes menées donnent lieu à contes­ta­tion, ten­sion voire révolte, parmi les digni­taires, parmi la famille de Mote­cuh­zoma, qu’à Cor­tés et ses lieu­te­nants.

Le des­sin de Cédric Fer­nan­dez se veut réa­liste lais­sant une large place aux cou­leurs de Franck Per­rot. Le dyna­misme des com­bats est fort bien rendu sans ver­ser dans le gore. Il donne une constante à ses prin­ci­paux per­son­nages, aidant ainsi une bonne inden­ti­fi­ca­tion et lec­ture. Les décors, qu’ils soient mari­times ou ter­restres, sont res­ti­tués avec soin don­nant une belle vision du pays à cette époque. Franck Per­rot place ses cou­leurs avec un art du dégradé et un choix judi­cieux de teintes.

L’album est com­plété par un glos­saire pré­ci­sant des vocables, des situa­tions, des points de la société aztèque abor­dés dans les bulles. Ainsi, lors de ren­contres avec des Espa­gnols, les Aztèques, ayant la pra­tique de l’hygiène, dif­fu­saient des par­fums pour gom­mer la puan­teur déga­gée par les Espa­gnols.

Un dos­sier his­to­rique réa­lisé par Chris­tian Cha­vas­sieux éclaire de façon très com­plète le contexte mexi­cain, espa­gnol, les rai­sons de cette conquête, un com­pa­ra­tif entre les deux civi­li­sa­tions et l’approche pru­dente de l’historien par rap­port aux sources. Les plus nom­breuses étant celles qui donnent la vision du vainqueur.

Un album pas­sion­nant qui fait décou­vrir avec bon­heur les dif­fé­rentes étapes de cette conquête avec la volonté d’être impar­tial le plus pos­sible, avec un gra­phisme effi­cace met­tant en scène les deux parties.

serge per­raud

Chris­tian Cha­vas­sieux (scé­na­rio et dos­sier his­to­rique), Cédric Fer­nan­dez (des­sin) & Franck Per­rot (cou­leurs), Cor­tés — t.01 : La Guerre aux deux visages, Glé­nat, coll. “Explora”, avril 2022, 64 p. – 15,50 €.