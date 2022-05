Thierry Gloris & Jacques Lamontagne, Wild West – t.03 : “Scalps en série”

Un Far West sans fards

Après un pre­mier dip­tyque, Thierry Glo­ris et Jacques Lamon­tagne pour­suivent les aven­tures de leur duo de héros, à savoir Mar­tha Jane Can­nary et Wild Bill Hickok. La pre­mière, après le meurtre de son époux, n’a qu’une idée en tête, se ven­ger de l’assassin. Les par­cours des deux pro­ta­go­nistes vont se rejoindre dans des cir­cons­tances qui les obli­ge­ront à dif­fé­rer leur ultime combat.

C’est dans le Nebraska, en direc­tion de Scotts­bluff que Char­lie Utter, à la tête d’une cara­vane, recueille une femme qui erre dans ces mon­tagnes ennei­gées. Arrivé en ville, il la fait soi­gner. Le méde­cin pense qu’elle se remet­tra vite mais qu’elle vient de perdre un bébé. À son réveil, com­pre­nant sa situa­tion, elle hurle que Bill a détruit sa vie.

Sur le chan­tier du che­min de fer, Hickok, le res­pon­sable de la sécu­rité, a fort à faire. Et cela risque d’empirer quand, pour aug­men­ter l’attractivité et pal­lier au manque de main-d’œuvre qui cause tant de retards et de pertes finan­cières, un conseiller du patron pense à aug­men­ter le nombre des bor­dels, débits de bois­sons et tables de jeux.

Un trap­peur découvre un homme nu, éven­tré, adossé à un arbre, une flèche dans l’œil, le sexe tran­ché dans la bouche. Hickok, pré­venu, subo­dore des emmerdes.

La femme recueillie par Char­lie est Jolie Cala­mité. Elle pleure Beau Cerf, son époux indien, accu­sant Bill de l’avoir tué. Et le passé revient. Elle se remet à la bois­son avec toutes les consé­quences induites…

Le scé­na­riste fait revivre une conquête de l’Ouest amé­ri­cain avec les grands thèmes du genre, à savoir l’avancée des colons, l’arrivée d’un pro­grès tech­no­lo­gique avec des indi­vi­dus qui n’ont pas évo­lué et reste dans un cli­mat de vio­lences. Il ins­crit la situa­tion des anciens esclaves deve­nus des tra­vailleurs libres avec, cepen­dant, des res­tric­tions. Il fait de Mar­tha, qui devien­dra Cala­mity Jane dans des condi­tions que les auteurs font décou­vrir, une pion­nière dans la condi­tion fémi­nine de l’époque en ces lieux. Il mêle un mys­té­rieux tueur qui s’en prend de façon bar­bare à des indi­vi­dus en essayant de détour­ner la faute sur une com­mu­nauté. De nou­veaux per­son­nages font leur entrée, inté­res­sants à suivre pour les aspects tant humains que socio­lo­giques qu’ils apportent.

Et le gra­phisme, des­sin et cou­leurs de Jacques Lamon­tagne, sublime le récit. Avec un trai­te­ment réa­liste du sujet, il met en images un uni­vers aussi vrai que nature. Son souci du détail fait mer­veille et les décors comme les pro­ta­go­nistes sont magni­fi­que­ment pré­sen­tés.

Ce troi­sième tome, pre­mier volet d’un nou­veau dip­tyque, pré­sente avec un réa­lisme cru ce que fut sans doute cette conquête ter­ri­to­riale à tra­vers le par­cours d’un duo qui a laissé des traces dans l’Histoire. C’est un superbe récit tant pour le scé­na­rio que pour des planches d’une grande beauté. Un qua­trième tome, La boue et le sang est annoncé. Une très bonne nouvelle !

serge per­raud

Thierry Glo­ris (scé­na­rio) & Jacques Lamon­tagne (des­sin et cou­leurs), Wild West – t.03 : Scalps en série, Dupuis, mars 2022, 48 p. – 14,50 €.