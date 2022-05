Christian Jaccard, Poétique de l’incandescence (exposition)

Tout feu, tout flamme

Chris­tian Jac­card déve­loppe depuis des décen­nies la tech­nique de la com­bus­tion en lais­sant fumées et flammes tra­cer sur la toile leurs empreintes et effluves pic­tu­rales. Dyna­mi­teur des conven­tions, le peintre affronte la toile et non seule­ment en ses effets de sur­face.

Le sup­port devient lui-même un élé­ment dyna­mique de décons­truc­tion (à tous les sens du terme) et de reconstruction.

Sont mis ainsi en évi­dence tant le pro­ces­sus d’ignition que d’érosion, prou­vant par que l’émergence créa­trice n’a pas de fin et que l’art pos­sède tou­jours son ave­nir devant lui.

A la char­nière de l’éphémère et de l’intemporalité, Chris­tian Jac­card conti­nue de jouer avec le feu et à tous les sens du terme.

Il pos­sède cette qua­lité unique que les for­ge­rons et les fon­deurs connaissent bien : celle de pou­voir modi­fier la nature d’un maté­riau tout en lais­sant la chi­mie de la fusion et de l’infusion se jouer du désir de l’homme.

Pour autant, de ce jeu naît une œuvre au sens plein dans laquelle l’expression de l’aléatoire est aussi un pro­ces­sus phy­sique provoqué.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Jac­card, Poé­tique de l’incandescence, Gale­rie 8 + 4, Paris, du 14 mai au 30 juin 2022.