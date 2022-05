L’oeuvre au noir

Ce recueil repré­sente une suite “d’adresses” à plu­sieurs artistes — dont les peintres Serge Sau­nière, Oli­vier de Saga­zan, Chris­tophe Miralles, Chris­telle Mor­van.

Dans une éco­no­mie de moyens, chaque pièce ne se veut pas un com­men­taire des oeuvres, mais la recherche d’un mou­ve­ment et d’une tra­ver­sée qui dépasse la peinture.

La poé­tesse montre qu’à sa racine et pour la che­viller à la chair, il existe un appel d’une puis­sance archaïque au-delà même de la pen­sée là où

“Le noir s’approfondit en soi

Remonte l’oubli

Un fond d’où remonte l’oubli pour que le noir existe“

sans que l’on sache d’où vient ce fond : du ventre ? De la tête ? Ou de la main et son geste ?

Le tout suivi de frag­ments d’une cor­res­pon­dance avec Ber­nard Noël, un proche de Sau­nière et qui trouva dans les mots que l’auteure lui consacre “la sen­sa­tion d’être si juste qu’il en émane une beauté d’autant plus vive que ce n’est pas elle qui est recher­chée mais l’équivalent de la per­cep­tion. »

Il convient d’accepter le défi que pro­pose la poé­tesse et sa vision de la pein­ture qui n’est jamais plus forte que lorsqu’elle s’approche du néant. Les gouttes de matière le toisent et l’écriture de Myriam Eck aussi. D’où l’importance de cet exer­cice à tra­vers les mots les plus simples et leurs minus­cules frag­ments d’explosions.

En pein­ture comme en poé­sie, en esprit comme en chair l’élan les trans­porte. Et ce, loin des vieux refrains comme des vieilles images que les peintres invi­tés défont pour créer un accom­plis­se­ment. Et qu’importe s’il recule à mesure que la créa­tion avance.

C’est ce qui fait le prix de son entê­te­ment et de ses enlacements.

jean-paul gavard-perret

Myriam Eck, Sans adresse le regard n’a pas de bord, Æncrages & Co, col­lec­tion Voix de chants, encres de l’artiste Serge Sau­nière, 2022, 4 p. — 18,00 €.