Diane Keaton, Saved

Sous la double clé de la beauté et l’absurde

Saved, de Diane Kea­ton, est une auto­bio­gra­phie visuelle d’un genre que seule l’actrice pou­vait faire à tra­vers les col­lec­tions idio­syn­cra­tiques et per­son­nelles de la star et ses textes méditatifs.

L’ensemble donne un aperçu inédit d’une telle femme. Le mixage hété­ro­clite d’images de chiens, de sta­tues, de vic­times d’accidents de voi­ture, de pigeons, d’accessoires de mode, de col­lages, de mai­sons, etc., fut ras­sem­blé par Diane Kea­ton dans des albums énig­ma­tiques et intri­gants qui se retrouvent ici dans des pages magni­fi­que­ment conçues.

Cela devient lun recueil d’images roma­nesques qui amusent et nour­rissent son monde sous la double clé de la beauté et l’absurde. Il y a même un cha­pitre d’images extraites de Cli­ni­cal Diag­noses of Diseases of the Mouth, livre vin­tage trouvé par la star au Rose Bowl Flea Mar­ket. Elle y trouva de quoi “ima­ger” sa pho­bie des dents.

L’ensemble crée des figu­ra­tions étranges et inquié­tantes au fil des ans. Il fas­cine, glace ou fas­cine en un cer­tain outre-voir.

jean-paul gavard-perret

Diane Kea­ton, Saved, Riz­zoli, New York, 2022, 208 p. — 55,00 $ .