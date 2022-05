Collectif, Les Inédits de Rimbaud — c’est nous

Melting-“potes”

Cette his­toire de com­pa­gnon­nage dit tout à Chris­tian Edziré Déquesnes.

Il a orga­nisé pour Rim­baud L’éffaré en Douai, ville natale du maître de céré­mo­nie, cet opus qui mêle créa­tion et savoir.

Les com­pa­gnons n’ont pas joué les spé­cia­listes. Cha­cun a offert sa vision de celui qui conti­nue à éclai­rer le monde en pla­çant la poé­sie sur un autre pied. Dans cet opus Georges Izem­bart n’est pas oublié. Et les Rim­bal­diens trou­ve­ront dans ce “melting-potes” des vues ori­gi­nales.

Avant que sa vie soit usée, Rim­baud est retrouvé ici dans ses périodes de créativité.

Son oeuvre est plus que saluée par ceux qui se sont nour­ris de ses “voyages au bout de l’envers”. Ils ne se veulent pas nécro­phages ou ama­teurs de tous­saint. Tous cherchent à mon­trer com­ment les a tou­chés celui qui sut écrire à contre-temps et qui fait plus qu’un autre que la poé­sie reste vivante.

De julien Blaine à Ivar Ch’Vavar, d’Anne Létoré à Gli­bert Bour­son et Jacques Cauda, le héros sort du camp des inhumés.

Il demeure l’Exemple absolu de celles et ceux qui défont les pietà et qui reven­diquent le droit de n’être tou­jours qu’eux-mêmes, quel que soit le prix à payer. Ces extases clan­des­tines et connexes se veulent vives et légères face aux toc­sins que pro­duisent des lau­da­teurs de cour.

Face à de tels com­pas­sés s’inscrit un outre-monde plus en accord avec qui fut le poète.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Les Inédits de Rim­baud — c’est nous, Edi­tions Douro, coll Bleu Tur­quin, Paris, avril 2022, 100p. — 19,00 €.