Andrés Sánchez Robayna, Par la vaste mer

Balis­tique

Robayna aime culti­ver l’effusion des sen­ti­ments et un cer­tain goût de l’imprécision comme pour évi­ter les coups du temps et leur retour.

Bref, il s’agit d’éviter la pres­sion si bien que la poé­sie devient un sas de digres­sion face à tout ce qui est et qui fata­le­ment nous emporte vers la mort.

D’où la recherche d’une langue ailée. Cepen­dant, elle creuse et fait le vide. C’est une poé­tique du syphon contre ce qui pèse et plombe. Le lan­gage prend à la traî­née le monde et lui répond en l’emplissant de signes. C’est comme enfi­ler une robe sur un sque­lette. His­toire de tenir encore par le prin­cipe d’équivalence du poé­tique.

Il per­met de mar­cher comme en ape­san­teur face à la bêtise crasse de ce qu’on accepte — mais par obli­ga­tion — de croire dans notre orbite céleste.

Aux formes de gra­vité qui bornent nos visions — sortes de cap­teurs fis­su­rés -, aux sons qui nous assour­dissent voire aux para­boles admises, Robayna donne non une assise ou une ver­ti­ca­lité mais un espace de dif­fé­ren­cia­tion. Par­fois le poète se trompe — lorsque par exemple il croit que l’amour est une forme de connais­sance. Mais chaque écri­vain garde ses faiblesses.

Néan­moins, l’auteur sait où sa langue finit et où elle com­mence. A savoir dans la phy­sique des fluides et de la matière. D’où la tra­jec­toire de génie ou d’un pilote qui ne sait pas ce qui le conduit (ce qui est un peu la même chose). L’aspect opé­ra­tion­nel et céleste de ce texte mys­tique déroute tant les condi­tions d’apesanteur placent le lec­teur sur une tra­jec­toire très par­ti­cu­lière de nos durées bien courtes — avant de se retrou­ver en chute libre sur le sable et dans la nuit.

jean-paul gavard-perret

Andrés Sán­chez Robayna, Par la vaste mer, tra­duit de l’espagnol & post­facé par Claude Le Bigot, édi­tion bilingue, Edi­tions Le Taillis Pré, 2022, 128 p. — 15,00 €.