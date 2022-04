Un por­tai­tiste d’exception

Marco Cheli est bien connu pour ses repor­tages mais pas encore pour ses por­traits pho­to­gra­phiques en noir et blanc, qui font par­tie inté­grante de son nou­veau pro­jet nommé Hôtel de la Vie.

Issu de ses pre­mières expé­ri­men­ta­tions dans le domaine du por­trait pho­to­gra­phique, le pho­to­graphe reprend le genre pour le por­ter plus loin. Il prouve qu’il existe un écart entre le visage et le por­trait.

Sur­tout depuis l’invention de la photographie.

Celle-ci a pris en charge un cer­tain dévoi­le­ment de l’identité. Depuis, la lumière du visage perce des ténèbres et ouvre de nou­veaux hori­zons sur­tout lorsque Marco Cheli s’en empare.

Cadrages et lumières trans­forment chaque modèle en icône.

Mais ses prises sont aussi les témoins d’une per­son­na­lité qui attire et fascine.

jean-paul gavard-perret

Marco Cheli, Hôtel de la Vie, 2022.

www.marcocheli.it