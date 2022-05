Laetitia Guilbaud, Exposition

Passantes — mais pas seulement

Les femmes de Lae­tita Guil­baud ont de belles gam­bettes. Mais pas que. Bref, ce sont des séduc­trices.

Elles savent jouer de l’attente pour faire lan­guir leurs sem­blables à tra­vers leurs sil­houettes subjectives.

Elles en mettent plein les yeux pour trans­for­mer tout morne séjour et émous­tiller celles qui rêvent de les har­ce­ler. Ces égé­ries sont auto­por­teuses des sésames qu’elles sont prêtes à ouvrir sans jouer les pieuses béguines.

De telles Mes­sa­line ouvrent des offices qui requinquent les âmes en ruines quand les mains dévalent sur leurs hanches.

Mais l’artiste snobe les pré­ten­dants. Elle ne se pré­oc­cupe pas des cibles mais uni­que­ment des flèches et leurs mou­ve­ments d’elles.

Les belles ne cultivent pas les recoins louches pour faire sali­ver les bouches qui n’attendent qu’elles. Le lan­gage visuel direct par traits, lignes, ron­deurs et cou­leurs met en exergue les appâts fémi­nins et leurs pièges.

Tout est réjouis­sant, drôle, vif et inci­sif. Du coeur blotti sous les côtes des amants, de telles “pas­santes” bau­de­lai­riennes écoutent le bat­te­ment. Mais elles savent déjà qu’elles en sont les hôtes.

Elles attendent néan­moins de lais­ser fondre leurs pré­ten­dants et l’exact ins­tant de leur délivrance.

jean-paul gavard-perret

Lae­ti­tia Guil­baud, Expo­si­tion, Office du tou­risme de Chal­lans, du 3 au 31 mai 2022.