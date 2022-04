Louis-Ferdinand Céline, Guerre

Céline : la mort, le sexe et la guerre

“On se perd par­tout”, écrit Céline lui-même en cet inédit qui en annonce bien d’autres.

La Guerre, comme son nom l’indique, est au centre du livre au moment où son auteur est blessé va être soi­gné avant son départ à Londres.

Ces manus­crits n’avaient pas com­plè­te­ment dis­paru. Ils étaient connus même si Céline les avait aban­don­nés lors de sa fuite de France.

Ils ont été retrouvé en 2021 grâce à Jean-Pierre Thi­bau­dat avec l’interdiction de les don­ner à sa veuve.

Le manus­crit de Guerre com­prend 250 feuillets. Il modi­fie la chro­no­lo­gie de l’oeuvre. Il fut écrit un même temps que Mort à cré­dit.

Man­quaient Guerre et Londres. Et cette pre­mière publi­ca­tion com­mence à com­bler ce vide.

Ici et avant son départ pour Londres, Céline reprend son récit au moment où il se réveille sur le champ de bataille et il raconte son séjour à l’hôpital mais — et avec le temps puisqu’il est écrit 20 ans après les faits — l’imaginaire reprend le pas sur le réel.

L’autobiographie s’y dif­fracte même si un fond de vérité se mani­feste tou­jours. Celui qui dit avoir “attrapé la guerre dans sa tête” résume par­fai­te­ment par cette for­mule ce livre d’excès à tous les sens du terme. Le trau­ma­tisme est là. Celui qui a condi­tionné son exis­tence par cette “mer gron­dante” qui le mar­qua à vie dans sa chair et son esprit.

Guerre, sexe et mort sont pré­sents de manière frac­tale, non sans bru­ta­lité et humour rava­geur. Made­moi­selle Les­pi­nasse l’infirmière et la femme (qu’il va retrou­ver à Londres) d’un sou­te­neur — Angèle — sont omni­pré­sentes et n’y vont pas de main morte. Et ce, dans le grand style de l’auteur en ce manus­crit de pre­mier jet.

Tout est rapide, rageur et drôle. Du pre­mier coup Céline écrit un livre qu’il aurait sans doute retra­vaillé, mais la bru­ta­lité fait mer­veille. Et ce monu­ment d’édition de Pas­cal Fou­ché est remar­quable.

L’auteur une nou­velle fois y renaît.

jean-paul gavard-perret

Louis-Ferdinand Céline, Guerre, Édi­tion de Pas­cal Fou­ché. Avant-propos de Fran­çois Gibault, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, mai 2022, 192 p. — 19,00 €.