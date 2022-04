Bernard Plossu, Plossu–Granet : Italia Discreta

Plossu et l’Italie

Cette expo­si­tion (accom­pa­gnée d’un ouvrage chez Fili­granes) ouvre d’une cer­taine manière les Ren­contres Pho­to­gra­phiques d’Arles 2022. Une cen­taine de pho­to­gra­phies de Plossu — en majo­rité inédites — des années70 à 2017 sont pré­sen­tées.

Se retrouvent les cli­chés aux tirages mats au char­bon propre à un rendu délavé, gra­nu­leux, doux et presque pou­dré qui fait la signa­ture du photographe.

Est pré­sente aussi la cou­leur à tra­vers un pro­cédé pig­men­taire par­ti­cu­lier, “le tirage Fres­son,” décou­vert en 1967. Cette expo­si­tion qui se déve­loppe selon trois thé­ma­tiques (“pay­sages et vedute”, “Plossu et le pro­cédé Fres­son”, “Rome”) devient la suite du tra­vail autour de la thé­ma­tique de la mon­tagne Sainte­ Vic­toire qui avait donné lieu à l’exposition La Mon­tagne blanche au musée Gra­net en 2012.

Est joint à cet ensemble une soixan­taine de lavis, aqua­relles et des­sins de dif­fé­rentes vues de Rome et de ses alen­tours réa­li­sées par le peintre d’Aix, François-Marius Gra­net (1775–1849). Les deux artistes cultivent le même attrait pour Rome et l’Italie et des pay­sages sus­pen­dus dans le temps. Les villes ou les cam­pagnes sont empreintes de soli­tude à tra­vers les ombres des lavis de Gra­net et de la pho­to­gra­phie argen­tique de Plossu.

Ses cadrages évoquent la force de ce thème clas­sique qui devient un arché­type à tra­vers les siècles

Les pay­sages sur­gissent de la pénombre afin de tou­cher quelque chose de fon­da­men­tal. Ils se découvrent en des images pri­mi­tives et sourdes, en une “chair” plate, blanche, noire et ses dégra­dés de gris.

Ber­nard Plossu n’oublie pas que l’image vient d’en-bas, à savoir de la façon dont les pieds sont posés sur le sol ou de la façon dont l’homme est assis.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Plossu, Plossu–Granet : Ita­lia Dis­creta, Musée Gra­net, Aix en Pro­vence, du 29 avril au 28 août 2022.