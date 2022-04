L’enfance pié­ti­née

L’inno­cence et l’insouciance sont sans cesse mises à mal dans un texte où les mots gardent toute leur impor­tance. Ils créent des ostra­cismes et des clas­si­fi­ca­tions qui ont encore la vie dure.

Mais ils sont par­fois contre­car­rés par un cer­tain lan­gage de l’amour qui coupe la respiration.

Dans ce monde reclus, il s’agit tou­te­fois d’imaginer non le pire mais l’espérance du mieux et du meilleur. Ce livre le rap­pelle par-delà la nos­tal­gie et la mélan­co­lie qu’il sus­cite.

Sa forme est han­tée par les dilemmes ani­més d’un pro­fond mou­ve­ment inté­rieur. S’y mêlent libre­ment les signes d’une mémoire ima­gi­naire, poé­tique mais réaliste.

Le style quoique aus­tère reste cha­leu­reux, fer­tile et cherche à tou­cher des élé­ments fon­da­men­taux que l’on peut par­ta­ger afin d’entrer en contact avec ce que nous avons tous en com­mun. Entre autres, l’aspiration à ce qui nous dépasse.

Même si, ici, l’enfance est pié­ti­née avec tou­te­fois une émo­tion qui trans­cende ce récit d’exception.

jean-paul gavard-perret

Fabienne Swiatly, Saïd, Édi­tions La Fosse aux ours, mars 2022, 74 p. — 12,00 €.