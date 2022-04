Marie Morel, Peintures (exposition)

Les pein­tures “inter­dites” de Marie

Méfions-nous du titre d’une telle expo­si­tion. “Tendre” est dans ce cas une com­mo­dité de la conver­sa­tion. Certes, Marie Morel cultive par­fois un cer­tain roman­tisme homéo­pa­thique et sym­pa­thique.

Mais son monde est avant tout sexuel­le­ment irré­sis­tible pour peu que nous ne soyons pas coin­cés du bulbe (et pas seulement).

Le plus sou­vent et en repre­nant des légendes extrême-orientales ou pra­ti­quant l’imagination libre, la créa­trice n’y va pas de main (entre autres) morte.

Pour autant, chez elle l’érotisme est moins une thé­ma­tique qu’une sorte de natu­ra­lisme fan­tas­tique et mythologique.

Si bien que, moins que d’érotisme, il fau­drait par­ler à pro­pos de son oeuvre de por­no­gra­phie si ce mot n’était pas autant — et sou­vent à tort — dévoyé. Mais Marie Morel s’en moque. Elle montre ce qu’elle a à “dire”.

Pas ques­tion chez elle et comme le rap­pelle Pas­cal Qui­gnard évo­quant de telles pein­tures “de se voi­ler la face”. Ni le reste d’ailleurs.

L’ensemble pour­tant est sans pro­vo­ca­tion. Tout sur­git et coule avec sim­pli­cité.

C’est d’ailleurs ce qui fait l’originalité d’un art proche de l’art brut et naïf mais qui, tout compte fait, en devient le par­fait opposé.

jean-paul gavard-perret

Marie Morel, Pein­tures, L’Arbre Vaga­bond, Au lieu-dit Cheyne 43400 Le Cham­bon sur Lignon, du 23 mars au 31 juillet 2022.