Jacques Cauda, Kiss Me Quick — pour Mireille Boileau

En toute simplicité

Jacques Cauda nous a habi­tués au pire — mais pour notre plai­sir. Baroque, cha­marré, ruti­lant, l’iconoclaste mous­ta­chu est tou­jours prêt à tout.

C’est pour­quoi ce petit livre est un para­doxe. L’essence d’une vie (celle de sa grand-mère) est conden­sée dans une odys­sée lacu­naire où l’auteur retranche tout effet de pathos.

Existe là, en solde de tout “conte”, le plus simple et le plus vibrant des hom­mages.

Rien de plus tou­chant que cette suite de quelques lignes et de vignettes où tout est dit d’une vie.

La ten­dresse et la gra­vité sont vis­sées là.

Là où le passé s’adresse au pré­sent et l’enfant de jadis à sa grand-mère.

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, Kiss Me Quick — pour Mireille Boi­leau, Les Edi­tions du Car­net d’or, Pan­tin, avril 2022, n.p. — 4,00 €.