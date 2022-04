Marcel Proust, Essais

Le Phi­lo­sophe et l’esthète

L’éclec­tisme de Mar­cel Proust se retrouve dans ses Essais où il se fait “concierge de génie”. Nous le décou­vrons averti autant en lit­té­ra­ture, art plas­tique, musique qu’en et sur­tout phi­lo­so­phie.

Existe chez lui un phi­lo­sophe caché. Il pra­tique, dit-il, des “bar­bo­tages” d’après les leçons d’Alphonde Dar­lut son pro­fes­seur de Proust à Condor­cet qui pre­nait son cha­peau comme exemple et paran­gon de la réalité.

Ces essais four­millent d’analyses et de “consul­ta­tions” où l’intellect de Proust tourne à plein dans les exa­mens d’oeuvres très diverses. Ils furent connus par l’édition de Contre Sainte-Beuve publié en une pre­mière ver­sion en 1953 et ce, avec l’idée qu’il fal­lait enfin se concen­trer sur tous les textes de l’écrivain.

Le suc­cès du livre auprès de la “Nou­velle Cri­tique” des années 60 avec Barthes et Fou­cauld fut immé­diat. Cano­nisé par cette oppo­si­tion à Sainte-Beuve, Contre Sainte-Beuve devient la proto-recherche de La Recherche, pas­sage de l’essai au roman.

La sen­si­bi­lité pourra se don­ner libre cours dans celui-ci même si dans Essais elle est loin d’être absente. Mais le roman lui per­met­tra de dépas­ser le cli­vage entre l’esprit de géo­mé­trie et l’esprit de finesse à tra­vers trois per­son­nages : Vin­teuil (le com­po­si­teur double de l’ami Renaldo Hahn), Ber­gotte l’écrivain qui meurt devant le petit pan de mur jaune de Ver­meer et Estir le peintre chi­mé­rique du roman.

Ces connexes qu’Antoine Com­pa­gnon a inti­tulé Essais ne sont pas négli­geables. Dans La Pléiade, ils font suite et reprennent l’ouvrage publié dans la même col­lec­tion en 1971 sous le titre Contre Sainte-Beuve pré­cédé de Pas­tiches et mélanges et suivi de Essais et articles.

Mais ce volume ne fait pas que rem­pla­cer ce volume pre­mier. Il repré­sente bien autre chose qu’une nou­velle édi­tion. Son plan, son titre, son som­maire, consi­dé­ra­ble­ment enri­chi témoignent de ses inten­tions qui dépassent la tri­nité pre­mière domi­née par Contre Sainte-Beuve.

Proust phi­lo­sophe appa­raît par ailleurs comme un ama­teur d’art éclairé et ency­clo­pé­dique. Pas­sionné par l’art clas­sique, il l’est tout autant de l’Art Nou­veau, de l’art japo­nais et de toutes les avant-gardes. Il connaît le cubisme très tôt et son immer­sion dans l’art contem­po­rain est constante. L’art pour lui est la vie même. Il y per­çoit l’enrichissement “en vie” que cela représente.

Se découvre un Proust mal connu. Celui qui recon­naît ce qui “détruit la res­sem­blance” chez Picasso entre autres — il est sen­sible à de telles super­po­si­tions.

D’ailleurs, Proust l’a connu. Et Picasso lui-même le repé­rant dans un salon déclare : “regardez-le, il est dans son motif”.

Proust — curieux de tout — frôle même Dada. Et Bre­ton alors dadaïste (relec­teur chez Gal­li­mard de La Recherche et que Proust soup­çonne non sans rai­son de jalou­sie et de res­sen­ti­ment) le sol­li­cite. Mais comme il l’écrit à Sou­pault, il lui refu­sera des pages pour sa revue “Lit­té­ra­ture”.

Existe néan­moins chez lui un acte d’adhésion aux “champs et chants” sur­réa­listes. A Ray­mond Rous­sel lui-même, il écrit qu’il porte sans fai­blir “un pro­di­gieux outillage poé­tique” à son tra­vail. Certes, il y a là une forme de poli­tesse de classe et une dimen­sion mon­daine, mais cela prouve son extra­or­di­naire ency­clo­pé­disme qui — qui sait — aurait pu aller jusqu’au ready-made de Duchamp…

A côté de la phi­lo­so­phie, l’art visuel conserve pour Proust une place sin­gu­lière : “par l’art nous pou­vons sor­tir de nous et voir le monde se mul­ti­plier écrit-il. Les “rayons spé­ciaux” en per­durent ajoute-t-il. Il les décou­vrit entre autres chez Rodin et Monet.

Grâce à de der­nier, il trouva l’idée de son oeuvre majeure, “cathé­drale d’art” s’il en est.

jean-paul gavard-perret

Mar­cel Proust, Essais, Édi­tion publiée sous la direc­tion d’Antoine Com­pa­gnon, avec la col­la­bo­ra­tion de Chris­tophe Pra­deau & Mat­thieu Ver­net, Biblio­thèque de la Pléiade, Gal­li­mard, Paris, avril 2022, 2059, p. — 62,00 €.