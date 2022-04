Patrizio di Massimo, As Snug as a Bug in a Rug (exposition)

Placer le regar­deur en voyeur

Patri­zio di Mas­simo est un peintre auto­di­dacte né en 1983 en Ita­lie à Jessi. Il vit et tra­vaille à Londres.

En cette nou­velle série de pein­tures, il plonge dans les riches com­plexi­tés trou­vées au cœur de sa pra­tique du portrait.

Il déve­loppe tout un jeu for­mel et une fan­tai­sie de com­po­si­tion pour mettre en évi­dence un des actes humains les plus intimes : le som­meil. Il l’étend sur les domaines du conscient et du sub­cons­cient repré­senté ici comme un point d’accès aux mondes des rêves éveillés et des cau­che­mars.

Dès lors, les espaces sont occu­pés par une ména­ge­rie de bêtes fan­tas­tiques ou réelles dans un esprit surréaliste.

De telles pein­tures sont enve­lop­pées de mys­tère et repré­sentent des êtres humains dans des situa­tions de vio­lence, d’intimité et d’abondance. Existent des réfé­rences à l’histoire de l’art, à la culture popu­laire là où l’artiste place le regar­deur en voyeur.

L’incertitude qui peut se pas­ser ensuite dans de tels tableaux per­met à l’imaginaire de tra­vailler pour don­ner sens aux tableaux par l’invention des propres récits du spectateur.

jean-paul gavard-perret

Patri­zio di Mas­simo, As Snug as a Bug in a Rug, Gale­rie Rodolphe Jans­sen, Livourne, du 21 mai au 16 juillet 2022.