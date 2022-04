César Morgiewicz, Mon pauvre lapin

Lapin cou­ché

Ce pre­mier roman est celui d’une ini­tia­tion lou­foque.

Il suit le par­cours d’un jeune homme qui rate tout, sans qu’il soit encore for­cé­ment un raté et prêt à plon­ger au fond de la pis­cine pour y rester.

Galli­mard, mai­son d’édition, nous informe qu’en 2019 Mor­gie­wi­ckz s’est enfui de Sciences Po et vit depuis chez sa grand-mère. On com­prend donc très vite que son héros est très proche de son créa­teur. Celui ci va donc jouer avec les codes de l’autofiction pour construire l’épopée brin­gue­ba­lante d’un hypo­con­driaque et angoissé (ce qui est un pléo­nasme).

“Mon pauvre lapin » est le dimi­nu­tif que sa grand-mère appelle accorde à ce César parmi les César. C’est une grosse dame alcoo­lique, drôle, décom­plexée, et qui finance ses filles et par voie de connais­sance le narrateur.

Dès le début du livre, il annonce la cou­leur : “Mes pro­jets de car­rière sont tom­bés à l’eau, vous savez.” Et ce, même s’il a tenté de pas­ser le concours de l’ENA et, l’ayant man­qué, a même pensé à s’y réins­crire. Mais ayant eu sa dose, ce fils de bonne famille se confine chez sa grand-mère, à Key West, en Flo­ride, car elle passe là-bas tous ses hivers.

Il devait n’y pas­ser que quinze jours mais ils se trans­forment en éter­nité (rela­tive). Il veut pro­fi­ter de l’occasion pour se mettre à écrire. Ne sachant quoi, il entre­prend de racon­ter sa vie — dans le genre il n’est pas le seul…

Cette déci­sion est-elle un de ce qu’il nomme ses “choix stu­pides.” ? Appa­rem­ment non puisque ce livre paraît. Certes, il ne faut pas confondre le nar­ra­teur et son auteur. Quoique si tout de même. D’autant qu’on ne sait si c’est sa vraie famille ou celle de la fic­tion qui l’encourage.

Ses tantes s’en inquiètent au télé­phone et dit-il :“Ma grand-mère aussi me motive à fond. Encore ce matin, elle pas­sait devant mon bureau pour aller à la pis­cine “avec sa fesse énorme qui dépas­sait un peu plus de sa ser­viette”. Et César d’ajouter : “J’ai détourné le regard. Nous sommes en couple, certes, mais cha­cun a droit à son intimité”.

Le tra­vail, chez un tel valé­tu­di­naire, ne va pas à la vitesse escomp­tée et tient de l’exploit. A défaut de ses propres copines lais­sées à Paris, il a désor­mais celles de sa grand-mère et se retrouve au centre d’une intense socia­bi­lité géria­trique ce qui — entre autres — lui évite de ne man­ger que des pâtes au thon tout seul.

De ce qui pour­rait repré­sen­ter pour cer­tains “une oasis d’ennui” bau­de­lai­rienne, César fait son alvéole. Comme d’ailleurs chez sa mère ou sa grand-mère.

Dans les deux cas, il pense s’en reti­rer en ayant mieux à faire. Mais fina­le­ment, les vieilles font l’affaire. Le nar­ra­teur accepte. Lâche­ment, diront cer­tains.

Mais celui qui devient le centre d’intérêt des femmes de sa paren­tèle répond à leurs attentes. Et tout compte fait, il se fait la main jusqu’à de ce que ses pres­ta­tions orales de racon­teur d’histoires se trans­forment en un roman unique, drôle et efficace.

jean-paul gavard-perret

César Mor­gie­wicz, Mon pauvre lapin, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, avril 2022, 240 p.