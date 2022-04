Olivier Barabarant, Séculaires

A hau­teur d’aquarelle

« En ai-je fini nom de dieu avec ces jolies pen­sées de fleu­riste ? », demande celui qui se veut en quelque sorte héri­tier d’Aragon. La réponse est non.

Et Jean-Claude Para et sa revue Europe ont beau défendre le poète, il demeure d’envergue moyenne. Ses ailes ne l’empêchent pas de mar­cher, mais elles ne lui per­mettent guère de s’envoler bien haut.

Certes, un mou­ve­ment s’espère mais il ne s’atteint jamais vrai­ment. Pour­tant, l’auteur fait le tra­vail dans ce qui tient d’une auto­bio­gra­phie poé­tique.

Il y à là des sur­sauts d’odeurs de cuirs et de les­sives, de pièces long­temps fer­mées puis ouvertes sur la pous­sière de ce qui est passé répan­due sur les choses.

Chaque poème découpe un mor­ceau d’espace et de temps. Par­fois le soleil se fau­file à la sur­face du pre­mier café lorsque les nuages sont des débris d’agglomérés que le pas­sage des trains agite. Non sans luci­dité sur­gissent des comptes à rebours des réveils et, de fil en aiguille, le tissu ça-et-là s’en désa­grège.

Tout cela veut créer une soie reti­rée pour le plus déli­cat d’un tulle-illusion même si ne vont pas tou­jours ensemble les dino­saures intel­lec­tuels et les des­sous chics.

Tout cela reste d’une nos­tal­gie qui manque de folie et de mys­tère. Certes, l’ensemble est par­fai­te­ment écrit mais laisse fina­le­ment dis­tant comme ce temps plus ou moins passé et qui n’est donc plus.

Dans le sque­lette mor­doré de la lyre du poète, tout demeure à hau­teur d’aquarelle. Pas plus. Mais ce n’est déjà pas si mal.

jean-paul gavard-perret

Oli­vier Bara­ba­rant, Sécu­laires, Gal­li­mard, Paris, avril 2022, 136 p. — 14,00 €.