Rudi Frey, Professione : Reporter (exposition)

Blow-up

La vie de Rudi Frey illustre le rôle du pho­to­graphe “idéal”. Né en Alle­magne, il a grandi avec sa famille à Salz­bourg, en Autriche, après la fin de la guerre. Après avoir ter­miné ses études, il quitte Salz­bourg et se rend à Paris pour étu­dier le cinéma. Il tra­vaille comme direc­teur de la pho­to­gra­phie et comme man­ne­quin et assis­tant de David Bai­ley, le célèbre pho­to­graphe de mode.

À par­tir de 1973, Rudi Frey tra­vaille à Milan pour le maga­zine “Pano­rama” et plus tard comme cor­res­pon­dant per­ma­nent pour le maga­zine “Time” à Rome. En 2014, il a suc­combé aux consé­quences à long terme du syn­drome dit de la guerre du Golfe.

Le pho­to­graphe a laissé des auto­por­traits et des pho­tos de repor­tages : entre autres sur l’URSS où il vécut ou sur le mou­ve­ment “Soli­dar­nosc” en Pologne qui lui valut la “Médaille d’or Robert Capa” en 1981.

Il a aussi créé des pho­to­gra­phies publi­ci­taires pour Sil­vio Ber­lus­coni et un récit pho­to­gra­phique sur Ronald Reagan.

En 2019, ses œuvres furent cédées en tant que suc­ces­sion aux archives Foto­hof, où elles ont conser­vées et ren­dues acces­sibles. L’exposition Rudi Frey – Pro­fes­sione : Repor­ter s’articule autour d’un grand nombre d’autoportraits qui le montrent volon­tai­re­ment comme sté­réo­type sus­men­tionné, insou­ciant et casse-cou.

Et ce, non sans clin d’oeil à Anto­nioni : le titre de l’exposition est emprunté à l’un de ses films et le pho­to­graphe rap­pelle celui de Blow Up.

Toutes les pho­to­gra­phies de Rudi Frey témoignent de l’âge d’or de la pho­to­gra­phie de presse. Elle était alors le medium clé du repor­tage d’image.

Se retrouvent aussi des pho­to­gra­phie de mode et le gla­mour des « Swin­ging Six­ties », de même que les grands repor­tages pho­tos d’investigation des régions du monde en crise et en conflit qui sont carac­té­ris­tiques de cette période.

jean-paul gavard-perret

Rudi Frey, Profes­sione : Repor­ter, Foto­hof, du 3 juin au 30 juillet 2022.