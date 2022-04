Chochana Rosso, /æfɹəˈdaɪti/ & S*x Diary

La sexua­lité dans tous ses états

Chochana Rosso est pho­to­graphe à l’agence JERGON de Ber­lin depuis 2022.

Diplô­mée de design gra­phique en 2014, son pro­jet de fin d’étude (un livre pho­to­gra­phique expé­ri­men­tal sur l’enfermement des femmes et de leurs corps dans les mai­sons closes pari­siennes, avant leur fer­me­ture offi­cielle, en 1946), témoi­gnait déjà de son obses­sion pour le corps, la nudité, l’exploration de la fémi­nité, la com­pré­hen­sion de la sexua­lité qu’elle déve­loppe à tra­vers une série d’autoportraits, des vidéos dan­sées et des peintures.

Éduquée par une mère pro­fes­seure de danse, son approche du corps nu lui est natu­rel­le­ment libre. Elle le consi­dère comme un outil d’expression et une repré­sen­ta­tion exté­rieure des émo­tions. “C’est un médium à part entière” dit-elle.

Elle s’en sert afin de sym­bo­li­ser ses bles­sures, les com­prendre. Si bien que la pho­to­gra­phie devient un che­min de gué­ri­son et un jour­nal intime.

Ses par­te­naires demeurent absents dans ses oeuvres afin d’évoquer ses rela­tions avec dis­tance. Mais elle se heurte sou­vent à des dik­tats et des pré­ju­gés car un corps nu fémi­nin est auto­ma­ti­que­ment sexua­lisé et elle est consi­dé­rée sou­vent comme une man­geuse d’hommes. Le per­son­nage d’Aphrodite est deve­nue pour elle un sym­bole de vie et de sexua­lité.

Elle voit dans son his­toire toutes les diver­gences aux­quelles les femmes doivent faire face. Elle s’est donc iden­ti­fiée à la déesse, sa dua­lité, sa liberté sexuelle.

S*x Diary (2021–2022) met aussi en évi­dence l’obsession pour les corps qui s’entremêlent dans la fusion et le plai­sir. Les pho­to­gra­phies sont faits de détails : un tatouage, un contact visuel inha­bi­tuel. Cette série concerne les flashs de mémoire que l’artiste recrée. Elle ima­gine ce que les hommes ont vu d’elle pen­dant l’acte sexuel.

L’appareil photo devient l’homme et crée un nou­veau regard mas­cu­lin sur son propre corps en pas­sant par son propre prisme.

Tout se concentre tou­jours sur la décou­verte et l’expérimentation autour de la sexualité.

jean-paul gavard-perret

Cho­chana Rosso, /æfɹəˈdaɪti/(Aphrodite), S*x Diary (2021–2022), chochanarosso.com