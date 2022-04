Le feu la fumée le soufre (Christopher Marlowe / Bruno Geslin)

Une médi­ta­tion cha­mar­rée sur le sort et les passions

Sur le grand écran en front de scène, on voit une jeune femme cou­rir sur un che­min enneigé. Der­rière, grâce à la lumière qui pro­gres­si­ve­ment les fait saillir, des per­son­nages se des­sinent. L’image se fond pour lais­ser appa­raître dans une brume rouge des per­son­nages à l’allure de guer­riers. La scène, aux parois noires entiè­re­ment dénu­dées, est occu­pée par deux pas­se­relles pré­caires, faites de vieux bois rabou­tés ; elles servent à déli­mi­ter et à diver­si­fier les espaces.

Bruno Ges­lin pré­sente un spec­tacle visuel, dans lequel les atmo­sphères, les espaces, les lumières et les pos­tures sont fort tra­vaillées. La pièce pré­sente l’histoire com­plexe d’un com­plot ourdi alter­na­ti­ve­ment de façon secrète et ouverte par les conseillers du roi, princes du royaume d’Angleterre, contre le favori de la cour, que le sou­ve­rain fête et honore et par lequel il rem­place la reine dans son lit.

La repré­sen­ta­tion est diver­si­fiée, mêlant bal­lets, mimiques, gestes et cho­ré­gra­phies, l’ensemble bai­gné de musique élec­tro­nique. Les revi­re­ments sont mul­tiples, le roi consen­tant à ban­nir son amant, puis le rap­pe­lant. Les pires gri­voi­se­ries côtoient les solen­ni­tés les plus pro­to­co­laires : le pro­pos baroque asso­cie les dimen­sions les plus contras­tées.

On assiste à une belle fresque, accom­plie, ample, soi­gnée, pré­sen­tant l’étrange texte de Mar­lowe aux aspects cha­mar­rés. Que des femmes incarnent les deux pro­ta­go­nistes prin­ci­paux, tan­dis que la reine est jouée par un homme ne relève pas seule­ment de l’inversion des genres : cela témoigne de la fra­gi­lité des êtres, même les plus puis­sants, face à la for­tune et aux revi­re­ments des circonstances.

Une médi­ta­tion gra­phique sur le sort, les pas­sions et fina­le­ment l’aspect cyclique d’événements qui nous consti­tuent autant et même bien plus que nous ne les provoquons.

chris­tophe giolito





Le feu la fumée le soufre

une créa­tion de Bruno Geslin

d’après Édouard II de Chris­to­pher Marlowe

© Gilles Vidal

avec Claude Degliame, Aly­zée Sou­det, Oli­vier Nor­mand, Julien Fer­ranti, Clé­ment Ber­tani, Guil­hem Loge­rot, Arnaud Gélis, Jacques Allaire, Lio­nel Codino, Luc Trem­blais et Hugo Lecuit.

D’après Édouard II de Chris­to­pher Mar­lowe ; adap­ta­tion Jean-Michel Rabeux et Bruno Ges­lin ; mise en scène et scé­no­gra­phie Bruno Ges­lin ; col­la­bo­ra­tion scé­no­gra­phique Chris­tophe Mazet ; col­la­bo­ra­tion cho­ré­gra­phique Julien Fer­ranti ; régie géné­rale Guillaume Hon­vault ; assis­ta­nat à la mise en scène Adrien Guit­ton (tour­née), Guillaume Celly et Vic­to­ria Sitja (créa­tion) ; créa­tion vidéo Jéro­nimo Roé ; créa­tion lumière Domi­nique Bor­rini ; régie lumière Jeff Des­boeufs ; régie pla­teau Yann Ledebt ; son Pablo Da Silva et Géral­dine Belin ; cos­tumes Hanna Sjö­din ; assis­tante cos­tumes Claire Schwartz ; col­la­bo­ra­tion cos­tumes et scé­no­gra­phie Mar­gaux Szym­ko­wicz ; écri­ture musi­cale et créa­tion sonore Ben­ja­min Gar­nier et Alexandre Le Hong « Mont Ana­logue » ; dif­fu­sion Emma­nuelle Ossena — Epoc Productions.

Les 09 et 10 mars 2022 à la Comé­die de Caen – CDN de Nor­man­die ; du 15 au 17 mars 2022 eu Tan­dem – Scène natio­nale Arras-Douai ; du 31 mars au 09 avril 2022 au Nou­veau théâtre de Mon­treuil – CDN.

Pro­duc­tion La Grande Mêlée copro­duc­tion Théâ­tre­de­la­Cité – CDN Tou­louse Occi­ta­nie ; Théâtre Sorano, Tou­louse / GIE FONDOC ; Théâtre de Nîmes / scène conven­tion­née d’intérêt natio­nal – art et créa­tion – danse contem­po­raine ; Théâtre de l’Archipel – scène natio­nale de Per­pi­gnan ; La Comé­die de Caen – CDN de Nor­man­die ; Le Tan­dem, Scène Natio­nale Arras – Douai ; L’Empreinte / Scène natio­nale Brive – Tulle ; Le Par­vis / Scène natio­nale Tarbes-Pyrénées / GIE FONDOC ; Le Prin­temps des comé­diens – Mont­pel­lier ; La Bulle Bleue – ESAT Artis­tique et cultu­rel de Mont­pel­lier, Nou­veau théâtre de Mon­treuil — CDN sou­tiens Drac-Occitanie dans le cadre de l’aide aux com­pa­gnies dra­ma­tiques conven­tion­nées et à l’aide natio­nale à la créa­tion ; Région Occi­ta­nie Pyrénées-Méditerranée ; Dépar­te­ment du Gard ; Ville de Nîmes avec la par­ti­ci­pa­tion artis­tique du Jeune Théâtre Natio­nal remer­cie­ments Ate­liers de construc­tion du Théâ­tre­de­la­Cité – CDN Tou­louse Occi­ta­nie ; Le Lokal – Saint-Denis ; La com­mune de Bois­se­zon — vil­lage d’artistes pour leur accueil et accom­pa­gne­ment en rési­dence ; Ville de Maza­met La com­pa­gnie La Grande Mêlée est conven­tion­née par la DRAC Occi­ta­nie – Minis­tère de la Culture et la Région Occi­ta­nie Pyré­nées Médi­ter­ra­née et sub­ven­tion­née par le Dépar­te­ment du Gard et la ville de Nîmes.