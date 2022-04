Isabelle Pinçon, La maison étymologique

La mai­son de l’être

La mai­son de notre être nous habite. Plus que nous l’habitons. Pour­tant, “on construit avec un peu tout”, on la tisse de diverses façons. Le maçon est de mise (pas for­cé­ment tou­jours le bon car il n’a pas tou­jours le fil à plomb dans la tête) mais quand elle tombe en ruine, la poé­sie est là pour sau­ver les meubles.

Et dans une telle demeure, pas besoin d’ascenseur ni même d’escalier pour s’envoyer en l’air.

Certes, il y a tou­jours des râleurs qui veulent la ravau­der. Voire la ren­ver­ser et la vie avec. Mais, en elle et dans ses proxi­mi­tés, il s’en passe de belle et si néces­saire un enfant d’y écra­ser “des gen­darmes au bout d’une branche d’églantier”.

Toutes les mai­sons ont donc leur genre et leurs mys­tères. Isa­belle Pin­çon fait un beau tour de la ques­tion. Dans de tels murs, toutes les actions sont pos­sibles : s’ennuyer, rumi­ner, rêver, boire jusqu’à plus soif, cares­ser l’espoir (et pas que).

Mais pour qu’elle existe, il s’agit tou­jours de retrous­ser ses manches. Y faire la pous­sière est secon­daire et il y a mieux à pré­tendre.

Du gre­nier à la cave, il faut la domp­ter car il y a des pou­pées de por­ce­laine au regard ambigu et par­fois même une vieille sorcière.

Toute­fois, la poé­tesse a tout prévu : son repère est doté de d’un éta­bli pour décou­per la chair fraîche ou bou­ca­née.

Pas ques­tion donc de déran­ger la propriétaire.

jean-paul gavard-perret

Isa­belle Pin­çon, La mai­son éty­mo­lo­gique, Gros Texte, Châteauroux-les-Alpes, 2022, 72 p. — 6,00 €.