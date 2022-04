Jaguar Jonze, Bunny Mode

Jaguar Jonze la lucide

La chan­teuse, pro­duc­trice, com­po­si­trice et artiste mul­ti­mé­dia taï­wa­naise et aus­tra­lienne Jaguar Jonze pro­pose son pre­mier album Bunny Mode annoncé par le single “Trig­ger Happy”.

Avec ce titre, Jaguar Jonze — aka Deena Lynch — explore le “love bom­bing”. A savoir, le fait d’être gavé d’attention ou d’affection par une per­sonne afin de pou­voir l’influencer ou la mani­pu­ler plus faci­le­ment.

Se déve­loppe aussi le fait d’être dans un endroit où l’artiste voit enfin cer­tains com­por­te­ments pour ce qu’ils sont — ce qui est un thème récur­rent de cet album.

Il per­met, loin de toute purge musi­cale, de pro­po­ser — et à l’inverse — une sorte d’accomplissement d’une forme de rési­lience intime en un tra­vail créa­tif incroya­ble­ment construc­tif et ori­gi­nal non sans humour et dis­tance dans ce qui devient un pré­cis de sur­vie contre les condi­tions trop faci­le­ment subies et acceptées.

jean-paul gavard-perret