Antonio Denti, The Long Way Home (More That Survivors) / Le Long Chemin du Retour (Plus que des survivants) (exposition)

Anto­nio Denti et les Indiens du Canada

En 2021, des archéo­logues ont décou­vert plus de 200 corps dans des tombes ano­nymes près de l’une des écoles cana­diennes gérées par l’église.

Cet épi­sode est consi­déré comme l’un des cha­pitres les plus hon­teux de l’histoire du Canada : des années 1880 à la majeure par­tie du XXe siècle, plus de 150 000 enfants indi­gènes auraient été enle­vés de force et inter­nés dans les soi-disant pen­sion­nats pour les assi­mi­ler et les chris­tia­ni­ser en les extra­yant de leur famille, de leur culture et leur tradition.

Au début d’avril 2022, diverses délé­ga­tions d’Autochtones cana­diens se sont ren­dues au Vati­can pour deman­der les excuses du pape Fran­çois pour les ter­ribles abus qu’ils ont subis dans ces pen­sion­nats. Si bien que The Long Way Home est une his­toire de sur­vie pro­fonde.

Anto­nio Denti a suivi pen­dant leur séjour ces émis­saires. Vêtus de cos­tumes tra­di­tion­nels, ils ont attendu tran­quille­ment sous la colon­nade de Saint-Pierre que leurs diri­geants sortent après avoir ren­con­tré le pape.

Celui-ci a exprimé sa déso­la­tion — ce qui a déclen­ché des chants et des danses chez les Indiens au cœur du chris­tia­nisme et de sa Basi­lique. Denti s’est senti proche de ces visi­teurs dont la plu­part étaient sor­tis des pen­sion­nats en vic­times per­dues et détruites. Ils ont com­mencé à se recons­truire en remon­tant aux racines de leur iden­tité.

“Ils l’ont main­te­nue en vie comme une bou­gie allu­mée dans le vent, contre toute attente, contre l’histoire, la vio­lence d’État, le colo­nia­lisme, de la manière la plus forte pos­sible” dit le pho­to­graphe, et de conclure : “Ils ont plus que sur­vécu.” Ses pho­tos en témoignent.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Denti, The Long Way Home (More Tha Sur­vi­vors) / Le Long Che­min du Retour (Plus que des sur­vi­vants), Cité du Vati­can, 2022.