Guillaume Gomez & Gabrielle Halpern : cuisine et philosophie, un savoureux mélange

La phi­lo­sophe Gabrielle Hal­pern et le cui­si­nier Guillaume Gomez publient l’essai inti­tulé Phi­lo­so­phie et cui­sine, un mélange exquis – le Chef et la Phi­lo­sophe, dans la col­lec­tion « Hybri­da­tions » des Edi­tions de L’Aube.

Gabrielle Hal­pern n’en est pas à ses pre­miers écrits sur l’hybridation, un thème qu’elle étu­die depuis de nom­breuses années et qui est au cœur de sa der­nière bande-dessinée. Dans ce nou­vel ouvrage, la phi­lo­so­phie et la cui­sine, deux domaines qui peuvent sem­bler éloi­gnés, servent d’illustration au concept d’hybridation, la grande ten­dance de notre époque.

Selon les auteurs, nous assis­tons à un phé­no­mène d’hybridation accé­lé­rée de notre monde, qui se tra­duit par une évo­lu­tion des métiers, des méthodes de tra­vail, des modèles éco­no­miques ou des secteurs.

Dans cet ouvrage, Guillaume Gomez et Gabrielle Hal­pern abordent des sujets divers comme les tiers-lieux, l’économie sociale et soli­daire, l’éducation mais aussi le rap­port à la nature, la rela­tion à l’autre, le mana­ge­ment, la place que l’on veut don­ner à notre ali­men­ta­tion ou encore les nou­velles manières de travailler.

Guillaume Gomez & Gabrielle Hal­pern, Phi­lo­so­pher et cui­si­ner : un mélange exquis, Edi­tions de L’Aube, 17/03/2022, 136 p. — 14,00 €.