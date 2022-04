Sophie Djorkaeff, Le moment du réveil

Nouveau départ

Sophie Djor­kaeff nous fait par­ta­ger l’instant d’après l’amour. Celui du temps où tout se délite, où la conscience à la fois est sur­ac­ti­vée mais aussi anni­hi­lée.

Il s’agit de réin­ven­ter une marche à suivre pour reprendre le fil des pen­sées et leur offrir un nou­vel aiguillage.

Tout est dit ici avec luci­dité et sans ambages pour recou­vrer la liberté puisque celle que pou­vait offrir l’amour a échoué. Il s’agit par l’état de poé­sie de récu­pé­rer une dis­po­ni­bi­lité au pré­sent.

D’où cette poé­tique de l’instant qui implique d’être tout entier pré­sent au monde, dans ses mani­fes­ta­tions les plus diverses, les plus inat­ten­dues mais aussi les plus simples.

Une fois l’orage passé, l’adhésion entre l’être et le monde implique donc une durée et l’espace où ils se rejoignent.

L’auteure cesse de renon­cer à son ancienne grille de lec­ture et à son savoir puisqu’ils n’étaient pas les “bons”.

Il convient de s’abandonner au temps pré­sent où la rai­son et son ordre ne font plus défaut et où sur­git la mise en bride de ce que l’imaginaire ancre sur le réel dans le dépit.

Bref, il faut réap­prendre à vivre et retrou­ver un sen­ti­ment de plé­ni­tude, d’harmonie et d’appartenance.

Une part du monde doit entrer chez la tra­hie pour que trans­fuse en elle une nou­velle peau et un coeur nouveau.

jean-paul gavard-perret

Sophie Djor­kaeff, Le moment du réveil, Ate­lier de l’agneau, coll. 25, St-Quentin-de-Caplong, mars 2022, 98 p. — 18,00 €.