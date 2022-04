Quit­ter la vie

Averno déter­mine à la fois un petit lac des envi­rons de Naples mais aussi l’entrée des Enfers.

Et ce titre et ce lieu per­mettent à Louise Glück, de s’interroger sur la mort, l’amour, le désir, la soli­tude, les souvenirs.

Dans cet ouvrage en deux par­ties, “Per­sé­phone l’errante” a la part belle. En quelque sorte, elle lui donne le “La”.

Car la fille de Démé­ter et de Zeus — dont le viol et l’enlèvement, puis le retour à la vie, ont mar­qué la Terre à jamais — ins­taure le cycle du temps qui passe mais aussi qui revient au fil des saisons.

En automne, le per­son­nage mythique s’en va retrou­ver Hadès son époux aux Enfers tan­dis que le mau­vais temps s’installe sur Terre et fait geler le lac.

Au prin­temps, elle revient au monde en refran­chis­sant la sépa­ra­tion de la Terre et du royaume des ombres.

Toute­fois, der­rière le mythe et sa vie à l’envers, trans­pa­raît le quo­ti­dien des jours. Ce qui per­met de cher­cher ce qu’il existe en nous d’une telle héroïne. Elle repré­sente de fait l’art, la nature, la sen­ti­ment d’existence, sa dis­pa­ri­tion et sa reprise.

D’où cette inter­ro­ga­tion à la fois sur la vie et le fait d’avoir un jour à la quit­ter — mais sans retour.

Du moins sans doute — même si Louise Glück laisse ouverte une telle ques­tion. Sur­gissent une éner­gie vitale et le souffle de la nature.

Et la poé­tesse en consé­quence revient sur le prin­cipe pre­mier de l’existence et de sa dis­pa­ri­tion quand le corps et l’âme se sépare.

jean-paul gavard-perret

Louise Glück, Averno, édi­tion bilingue, poèmes, tra­duit de l’anglais (Etats-Unis) par Marie Oli­vier, Gal­li­mard, coll. « Du Monde entier », 2022, 176 p. — 19,00 €.