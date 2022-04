Thierrry Billard, Paul Deschanel. Le président incompris

Le pré­sident raillé

Il res­tera à jamais le pré­sident tombé du train. Celui dont on raille la folie qui l’aurait saisi à l’Elysée. C’est injuste car Paul Des­cha­nel mérite mieux que cette répu­ta­tion mal­heu­reuse.

Et c’est le grand mérite de la bio­gra­phie, hon­nête et agréable à lire, que lui consacre Thierry Billard.

Fils d’un pros­crit du 2nd Empire, né en exil, Des­cha­nel avait tout pour deve­nir un fervent répu­bli­cain. Ambi­tieux, aidé par la car­rière de son propre père, il rêva très tôt de la pré­si­dence de la Répu­blique, à tel point qu’il orienta toute sa vie poli­tique et sa car­rière en fonc­tion de cet objec­tif obsé­dant.

Ainsi refusa-t-il le moindre poste minis­té­riel, et encore moins le poste de pré­sident du Conseil, qui ris­quait d’augmenter la liste de ses enne­mis. Il passa à côté du pou­voir. A côté de son destin.

Le prin­ci­pal inté­rêt du livre repose sur l’analyse de la pen­sée poli­tique — inté­rieure et étran­gère — d’un homme qui eut une véri­table cohé­rence. Grand lec­teur et écri­vain pro­li­fique, vrai théo­ri­cien poli­tique, il réflé­chit à une réforme des ins­ti­tu­tions que Thierry Billard décrit en détails et qui s’avère pas­sion­nante.

On découvre ainsi que Des­cha­nel défen­dait une réforme en faveur d’un ren­for­ce­ment du pou­voir exé­cu­tif, et bien sur pré­si­den­tiel, ajou­tant son nom à la longue liste de ceux qui en ont rêvé mais que les dogmes de 1877 ont paralysé.

Et ce fut là le drame de Des­cha­nel qui, depuis son siège de pré­sident de la Chambre des dépu­tés, atten­dait son des­tin. Une fois ins­tallé à l’Elysée, déjà épuisé par les années de la guerre, il se heurta aux résis­tances du sys­tème par­le­men­taire, à la para­ly­sie pré­si­den­tielle, au refus des ministres de l’écouter pen­dant le conseil des ministres.

Sa santé chan­cela, il prit des médi­ca­ments, tomba du train et pré­féra démis­sion­ner afin de se réta­blir. Aucune folie dans cette his­toire, mais un échec per­son­nel et poli­tique qui rend sou­dain Paul Des­cha­nel atta­chant. Comme tous les per­dants de l’histoire.

fre­de­ric le moal

Thierrry Billard, Paul Des­cha­nel. Le pré­sident incom­pris, Per­rin, mars 2022, 375 p. — 21,00 €.