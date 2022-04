Roberto Masotti, Keith Jarrett, a portrait

Présence du corps et de l’instrument

Né à Ravenne, Roberto Masotti est un pho­to­graphe célèbre dont l’oeuvre tourne autour de la musique.

Son tra­vail le plus célèbre est You tur­ned the tables on me exposé dans de nom­breuses villes ita­liennes et euro­péennes, publié en 1995 et inclus dans l’exposition Il Secolo del Jazz orga­ni­sée par Daniel Sou­tif et pro­mue par MART de Rovereto.

Il a ensuite effec­tué par l’image des por­traits de John Cage, Arvo Pärt, Keith Jar­rett. Il col­la­bore avec ECM Records depuis 1973 et beau­coup de ses pho­tos ont été incluses dans d’importantes expo­si­tions consa­crées au label dans le monde entier.

Photo­graphe offi­ciel du Tea­tro alla Scala de Milan de 1979 à 1996, avec Sil­via Lelli, ensemble, ils ont créé des livres, des expo­si­tions, des ins­tal­la­tions, des œuvres vidéo dont ” Ravenna Recenti Memo­rie”, “Bianco Nero Piano Forte”, etc.

Il a réa­lisé aussi vidéo en col­la­bo­ra­tion avec des com­po­si­teurs, impro­vi­sa­teurs et des ensembles, à par­tir de 1998 — entre autres avec Damiani, Tro­vesi, Lugo, D. Lom­bardi, Falas­cone, Sen­tieri Sel­vaggi, Matmos,et TAI NO-ORCHESTRA dont il est un des membres.

Vient de paraître sa deuxième réédi­tion de Keith Jar­rett, un por­trait. Roberto Masotti, dans cette série de pho­to­gra­phies, joue avec la notion de pré­sence du corps et de l’instrument, qui appa­raissent et dis­pa­raissent dans l’image. Les pho­tos sont issues de la per­cep­tion intime de Masotti par rap­port à une telle oeuvre.

Il en admire “le son, le seul, qui fait une musique si par­ti­cu­lière” écrit-il et que la série de pho­to­gra­phies vise à évoquer.

jean-paul gavard-perret

Roberto Masotti, Keith Jar­rett, a por­trait, Sei­per­sei Edi­tore, Milan, 2022, 112 p.