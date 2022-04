La guerre a balayé tous les conflits internes que les Ukrainiens pouvaient avoir”. Entretien avec Arkady Shtypel.

Notre série d’entretiens avec des écri­vains russes ou rus­so­phones sur la guerre en Ukraine conti­nue. Arkady Shty­pel est poète et essayiste. S’il n’a pas encore été tra­duit en fran­çais, il le sera cer­tai­ne­ment bien­tôt.

L’entretien qui suit a été réa­lisé par cour­riel et tra­duit du russe.

Entre­tien :

AdL : Etes-vous en Rus­sie actuellement ?

AC : Non, en Ukraine, et plus pré­ci­sé­ment à Odessa. Maria [Galina] et moi, nous avons vécu très long­temps en Rus­sie, mais nous sommes ren­trés dans notre patrie à la mi-janvier, ayant com­pris que la guerre approchait.

Quelles sont vos impres­sions de la guerre en Ukraine et de l’état d’esprit de vos compatriotes ?

Mes impres­sions sont des plus pénibles. On voit des images effroyables de villes en ruines, de ter­reur mons­trueuse que les occu­pants déploient contre des civils paci­fiques. Nombre de nos amis, dont des écri­vains connus, n’ont pas pu quit­ter à temps les ban­lieues occu­pées de Kiev, et depuis qu’elles sont libé­rées, ils nous racontent des choses épou­van­tables. Cer­tains ont tout perdu, ils n’ont plus de loge­ment, et c’est par miracle qu’ils ont réussi à sur­vivre. Beau­coup de nos rela­tions ont fui et réussi à atteindre soit les régions de l’Ouest de l’Ukraine, rela­ti­ve­ment sûres, soit des pays euro­péens.

En même temps, je me réjouis des suc­cès des Forces armées ukrai­niennes. Pour être franc, les pre­miers jours de la guerre, je n’avais pas l’espoir que les nôtres par­vien­draient à ripos­ter avec une telle force. Plu­sieurs fils d’actualités sont ouverts en per­ma­nence sur mon ordi­na­teur, et je les consulte à peu près toutes les quinze minutes. La guerre change consi­dé­ra­ble­ment votre regard, et je me réjouis quand je vois des arme­ments de l’ennemi détruits, de même que beau­coup d’autres gens doivent s’en réjouir. Je sais que ces images font par­tie de la guerre d’information, mais elles pro­duisent une forte impres­sion sur moi, tout comme les pho­tos de nos héros. Je trouve par­ti­cu­liè­re­ment tou­chants les cli­chés de mili­taires avec les ani­maux domes­tiques qu’ils ont sau­vés en les tirant des mai­sons bom­bar­dées, ou en les récu­pé­rant parmi les ruines. Et bien sûr, il n’y a pas moyen de regar­der sans pleu­rer les cita­dins ou les vil­la­geois ukrai­niens qui disent adieu aux sol­dats morts au combat.

Quant à l’état d’esprit de mes com­pa­triotes… Je me consi­dère comme ukrai­nien, ayant grandi en Ukraine, mais j’ai vécu à Mos­cou plus de cin­quante ans durant, et les Russes ne sont pas des étran­gers pour moi. Les Ukrai­niens que je connais – l’élite intel­lec­tuelle du pays – veulent que leur ter­ri­toire soit com­plè­te­ment libéré des enva­his­seurs russes. La guerre a balayé tous les conflits internes que les Ukrai­niens pou­vaient avoir, et l’on observe désor­mais un unis­son inédit entre gens des plus divers.

L’état d’esprit des Russes est en grande par­tie condi­tionné par la pro­pa­gande achar­née contre l’Ukraine, que le Krem­lin déploie depuis long­temps, et qui est deve­nue par­ti­cu­liè­re­ment inten­sive après la pre­mière (2004) et la seconde (2014) révo­lu­tions ukrai­niennes, après l’invasion de la Cri­mée et de cer­taines par­ties du Don­bass. À la veille de l’attaque contre l’Ukraine, cette pro­pa­gande a atteint un niveau d’agressivité pro­pre­ment mons­trueux. L’intelligentsia russe, ou du moins ses membres qui se rendent vrai­ment compte de ce qui se passe sont très abat­tus ; mes amis sont hor­ri­fiés par ce qui se pro­duit, comme par les pers­pec­tives que peuvent avoir leur pays et eux-mêmes.

A notre connais­sance, la pro­pa­gande est omni­pré­sente dans les médias russes. Pensez-vous qu’elle est cré­dible pour la plu­part de l’intelligentsia ? Est-ce que les gens autour de vous s’informent auprès de médias étrangers ?

La notion d’« intel­li­gent­sia » est assez floue. À mon sens, quelqu’un qui croit à la pro­pa­gande russe ne sau­rait être tenu pour un repré­sen­tant de l’intelligentsia. Nos amis en Rus­sie savent depuis long­temps qu’il ne faut rien croire de ce que les médias offi­ciels russes peuvent publier.

En Rus­sie, il est devenu très dif­fi­cile d’accéder aux médias étran­gers, mais les gens qui le veulent trouvent le moyen de contour­ner les blo­cages et de pui­ser des infor­ma­tions à des sources indépendantes.

Y a-t-il des artistes, des écri­vains et d’autres intel­lec­tuels qui mani­festent leur oppo­si­tion à la guerre, parmi vos amis et vos connais­sances ? Si c’est le cas, com­ment le font-ils ?

Il y en a, même si mani­fes­ter clai­re­ment son oppo­si­tion est dan­ge­reux. Mal­gré cela, cer­taines per­sonnes n’ont pas peur d’exprimer leur opi­nion sur les réseaux sociaux. Il y a des gens cou­ra­geux qui sortent mani­fes­ter en soli­taires. Il y a aussi des actions col­lec­tives, comme celle des « femmes en noir » : elles ne portent plus que des vête­ments noirs, ce qui est pour le moment dif­fi­cile à inter­dire. Alors même que – pour risible que ce soit – plu­sieurs com­bi­nai­sons de cou­leurs sont déjà inter­dites, par exemple le jaune porté avec du bleu, ou les rubans blancs ou verts.

Vous sentez-vous concerné par le dur­cis­se­ment de la censure ?

C’est dif­fi­cile d’appeler cela « dur­cis­se­ment de la cen­sure » dans le sens habi­tuel de cette for­mule. On a car­ré­ment détruit le peu de médias d’opposition qui exis­taient. Les rédac­teurs des médias neutres sont obli­gés de peser leur moindre mot. On a édicté des lois mons­trueuses, selon les­quelles on peut être jugé au pénal pour un simple pro­pos qui peut vous valoir une amende énorme, voire de longues années en pri­son. Les orga­ni­sa­tions de défense des droits de l’homme ont été soit liqui­dées, soit chas­sées du pays, comme Mémo­rial, l’une des pre­mières orga­ni­sa­tions de ce type à avoir été créées du temps de la Rus­sie libre, et qui s’occupait d’enquêter sur les crimes du régime de Staline.

Avez-vous l’impression de pou­voir agir ou d’être impuis­sant dans la situa­tion actuelle ?

J’ai fait mon choix : je me suis ins­tallé de ce côté-ci de la ligne de front. Depuis, je remonte le moral autant que je le peux à mes amis ukrai­niens et russes, je publie sur mon blog des vers en ukrai­nien (je suis bilingue, mais mes poèmes ukrai­niens sont encore plus dif­fi­ciles à tra­duire que les russes). Je ne sau­rais ser­vir dans la Défense ter­ri­to­riale (la milice popu­laire) car je suis trop âgé.

Quelle tour­nure peuvent prendre les évé­ne­ments dans les jours et les mois à venir, à votre avis ?

Je pense que dans les jours à venir, il y aura une nou­velle offen­sive de l’armée russe dans la région du Don­bass. Ce n’est pas exclu qu’il y en ait une dans le Sud aussi, diri­gée vers Odessa où nous vivons. Je place mon espoir dans l’armée ukrai­nienne et dans les armes très effi­caces que l’Europe lui livre. Je n’oserais pas faire de pré­vi­sion pour les mois à venir. Hélas, il ne semble pas pro­bable que la guerre s’achève d’ici à quelques semaines.

Avez-vous un mes­sage à adres­ser aux lec­teurs, aux jour­na­listes et aux écri­vains français ?

En Ukraine, nous éprou­vons une gra­ti­tude infi­nie à l’égard de tous les pays euro­péens, des États-Unis et du Canada pour leur ferme déci­sion de prendre des sanc­tions sans pré­cé­dent contre la Rus­sie, pour les arme­ments modernes qu’ils livrent à l’Ukraine, et pour l’accueil de nos réfu­giés. Je vou­drais rap­pe­ler que la culture et la lit­té­ra­ture fran­çaises ont tou­jours été très aimées et immen­sé­ment popu­laires en Ukraine comme en Russie.

agathe de lastyns

