La musique du silence

La nar­ra­trice vit dans une ancienne école mater­nelle. Tout y est petit, au for­mat de ceux qui la fré­quen­taient autre­fois.

Elle habite seule là où dans un tel jar­din d’enfants se trouve un audi­to­rium — endroit pré­cieux et de mémoire où sont recueillies d’étranges petites boîtes.

Parfois, elle marche dans la nuit en compa­gnie d’un cer­tain M. Bary­ton, un homme char­mant qui lui confie des mes­sages de sa femme dis­pa­rue et qu’elle seule est capable de lire et de déchif­frer. Mais pour cet homme les mots de son aimée semblent s’amenuiser sur le papier en même temps qu’elle.

Certains soirs sur la col­line, aux abords de la ville, des incon­nus attendent le pas­sage d’un souffle, d’un brin de vent. Une telle femme sait qu’ils écoutent en pleine nature une musique inau­dible pour tout autre qu’eux-mêmes, un chant issu du loin­tain. Une pré­sence absente.

Tout dans ce livre devient une musique étrange pleine d’échos mys­té­rieux, proche du silence de celles et ceux qui peut-être ne sont plus mais qui retrouvent ici toute une force de vie sen­suelle et méta­phy­sique, flot­tante et suspendue.

jean-paul gavard-perret

Yôko Ogawa, Petites Boîtes, tra­duc­tion du japo­nais par Sophie Rèfle, Actes Sud, février 2022, 208 p.