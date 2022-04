Cornelia Eichhorn, à souffler (exposition)

Entre ordre et chaos

Remon­tant aux racines de l’humain, Cor­ne­lia Eich­horn fait sourdre des formes pre­mières à par­tir du corps, à par­tir du monde qui subit des vicis­si­tudes de plus en plus ter­ribles entre déser­ti­fi­ca­tion et putré­fac­tion.

L’artiste crée un uni­vers par son art du tracé et des cou­leurs en découpes.

Le “pay­sage” devient légende. Il existe des sillons, la cha­leur des ventres, la rou­geur orga­nique des flux mais aussi de la peur. Cor­ne­lia Eich­horn demeure à sa manière l’enfant roman­tique qui chan­tait des airs dont le par­fum la fai­sait pleu­rer lorsqu’étaient mur­mu­rés les mots “Je t’aime”.

Mais elle est tout autant capable d’accueillir les ten­sions du monde et de tout ce qui pour­rait s’effondrer.

Entre ordre et chaos, tout un uni­vers grouille de vie dans de telles fables optiques. Cor­né­lia Eichorn invente des lieux qui ne sont ni le propre, ni le figuré dans une fixa­tion de ce qui n’est jamais fixe.

Existe le champ actif d’une impré­vi­sible expérience.

Nous ne sommes plus autour ou des­sus mais dedans. Mais sou­dain à la dou­leur font place dou­ceur et berceuse.

jean-paul gavard-perret

Cor­ne­lia Eich­horn, à souf­fler, Gale­rie L’Oeil His­trion, Caen, du 1er avril au 28 mai 2022.