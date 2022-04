Gustave Kervern & Benoît Delépine , En même temps

A hue et a dia



Après le génial Effa­cer l’historique, c’était avec un espoir de plai­sir fil­mique et ico­no­claste que nous atten­dions le nou­veau film des dis­ciples du Gro­land. L’occasion leur était don­née de tran­cher dans le lard du poli­tique pour mettre kaput bien des pos­tures et impos­tures.

Mais leur film reste le plus sou­vent une plai­san­te­rie potache, longue et lourdingue.

La bande-annonce ras­semble l’essentiel d’un film qui ne cesse de se cher­cher, d’errer au sein de scènes sans véri­table construc­tion d’ensemble.

L’idée était géniale mais trop sou­vent elle tourne court en dépit de quelques moments délirants.

Les deux réa­li­sa­teurs à la fois en font trop et pas assez. Leur fila­ture (thème dont ils ont le secret) de Rou­baix patine et semble tou­jours pour Denain.

L’humour se traîne comme un bou­let dans des plai­san­te­ries approxi­ma­tives là où le poten­tiel était immense.

Ce n’est sans doute que par­tie remise car Ker­vern et Delé­pine sont capables du pire, c’est à dire de bien mieux.

Ici, leurs deux acteurs éta­lons ont beau mon­ter sur leurs grands che­vaux : ils manquent de selle.

jean-paul gavard-perret

En même temps

De : Gus­tave Ker­vern & Benoît Delé­pine

Avec : Vincent Macaigne, Jona­than Cohen, India Hair

Genre : Comé­die

Durée : 1H46mn

Sor­tie : 6 avril 2022

Synop­sis

A la veille d’un vote pour enté­ri­ner la construc­tion d’un parc de loi­sirs à la place d’une forêt pri­maire, un maire de droite décom­plexée essaye de cor­rompre son confrère éco­lo­giste. Mais ils se font pié­ger par un groupe de jeunes acti­vistes fémi­nistes qui réus­sit à les col­ler ensemble. Une folle nuit com­mence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.