Jean-Guy Coulange et les bords de mer — entretien avec l’artiste et poète (Sillon)

Adepte des ques­tions plus que des réponses et des riens plus que du tout, Jean-Guy Cou­lange rêve sans doute d’un piano à queue de sirène pas très loin des plages qu’hantait Duras. Musi­cien dans et de l’âme, il sait tou­te­fois la débor­der en des dérives fil­miques, pic­tu­rales, pho­to­gra­phiques et poétiques.

Hors la musique, aucune pos­ses­sion n’a de prise sur lui. Il reste un rêveur agis­sant, fort d’une vraie culture et de l’humour par lequel elle s’acquiert for­cé­ment. Ainsi armé, il a tou­jours quelque chose à faire entendre, dire et à mon­trer. Cela ne peut tom­ber dans les oreilles d’un sourd. Dans son regard oui. Ce der­nier y décou­vrira tou­jours des harmonies.

Entre­tien :