Paul Armand Gette, Danger (exposition)

Les fleurs du secret

Sous le signe d’Artémis, Paul Armand Gette joue tou­jours avec l’indicible et une cer­taine forme de l’irreprésentable.

Arté­mis est un de ses jeunes muses dont la mytho­lo­gie s’entremêle aux sciences de la bota­nique, la géo­lo­gie, la minéralogie.

Et depuis 60 ans, l’œuvre de Paul Armand Gette se déploie au tra­vers de livres, de des­sins, de sculp­tures, de pho­to­gra­phies, voire de traces de ces pho­tos.

L’érotisme y a une place majeure, lais­sant aux modèles l’initiative et la liberté de leurs poses.

Avec Dan­ger, l’artiste se rap­pelle par pré­ven­tion lui-même à l’ordre face à ce qui peut être jugé trop natu­ra­liste voir immo­ral.

Mais il s’agit pour lui de créer une connexion entre la nature et le pay­sage et la mise en situa­tion de modèles fémi­nins en de tels lieux.

L’artiste inter­roge le regard en remet­tant en ques­tion les notions de modèle, obser­va­tion et prise. Par­fois les par­fums d’avril enve­loppent les sil­houettes — sou­vent déca­drées par pudeur para­doxale car sub­ti­le­ment per­verse. L’artiste capte des seuils. S’ouvre l’idée du deve­nir de la femme.

Cha­cune trouble autant le cœur que le désir du créa­teur. Mais il sait plus qu’un autre com­bien l’érotisme est une cosa men­tale. Et même s’il s’incline pour pho­to­gra­phier de plus près l’essence du fémi­nin l’invisible reste bien un inconnu. Il est offert comme tel.

jean-paul gavard-perret

Paul Armand Gette, Dan­ger, Yvon Lam­bert 14 rue des Filles du Cal­vaire 75003 Paris, avril-mai 2022.