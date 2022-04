Jean-Luc Bannalec, Une enquête du commissaire Dupin — Crime gourmand à Saint-Malo

Une savou­reuse balade à Saint-Malo

Pour la neu­vième enquête de son com­mis­saire favori, Jörg Bong, alias Jean-Luc Ban­na­lec, a retenu Saint-Malo.

Ces lieux sont char­gés en faits his­to­riques et la ville offre une belle gastronomie.

Dupin est en sémi­naire à l’École natio­nale de police de Saint-Malo. Chaque pré­fète et pré­fet des quatre dépar­te­ments bre­tons est accom­pa­gné du com­mis­saire qu’il a choisi pour tra­vailler sur l’amélioration des rela­tions de tra­vail dans la région. Ghen­neugues a retenu Dupin, au grand dam de celui-ci qui va devoir pas­ser une semaine en sa com­pa­gnie.

Pour l’heure, Dupin est sur le mar­ché de Saint-Servan, dans la par­tie sud de Saint-Malo, pour faire pro­vi­sions des spé­cia­li­tés culi­naires locales. Sou­dain, des cris stri­dents reten­tissent non loin de lui. Il se pré­ci­pite et voit une femme éten­due, un cou­teau planté dans le cœur. Alors qu’il appelle des secours, une jeune fille lui indique la direc­tion prise par celle qui a fait ça. Il se lance à sa pour­suite, à pied, en voi­ture qu’il réqui­si­tionne… en vain.

Figures connues de la ville, vic­time et tueuse sont vite iden­ti­fiées. Blanche Trouin est morte sous les coups de cou­teau de Lucille, sa cadette. La pre­mière tient un res­tau­rant étoilé à Dinard, la seconde un res­tau­rant réputé à Saint-Malo. Arrê­tée, Lucille ne veut rien dire. C’est Louane Hup­pert, la com­mis­saire de Saint-Malo qui, se retrouve en charge de l’affaire.

Dupin est contra­rié car il aurait bien voulu se mêler de cette enquête. Aussi, quand les pré­fets décident de mettre en pra­tique le thème du sémi­naire, Dupin s’investit. Il le faut car le len­de­main, c’est le mari de Blanche qui est retrouvé, près de chez lui, poignardé…

À force de fré­quen­ter bou­tiques ali­men­taires et res­tau­rants gas­tro­no­miques, Jean-Luc Ban­na­lec place son enquête au cœur de ce type d’établissements. Il fait déve­lop­per une riva­lité ouverte entre deux sœurs, for­mées au métier par leur père. Mais cette concur­rence peut-elle expli­quer des assas­si­nats en série ? Le roman­cier est trop fine plume pour res­ter sur une telle approche et intro­duit bien d’autres moti­va­tions.

Georges Dupin se retrouve dans une situa­tion inédite car il doit col­la­bo­rer avec des confrères, à grade égal. S’il a, à Concar­neau son lieu d’attache, une équipe res­treinte sur laquelle il s’appuie, il reste le maître des déci­sions, des orien­ta­tions à don­ner aux inves­ti­ga­tions. Ici, il doit tenir compte (quand même !), des options prises tant par les pré­fètes et pré­fets que par ses col­lègues. Et, en l’occurrence, il fait preuve d’un cer­tain machisme quand il se fait la réflexion sui­vante concer­nant Louane : “De plus, la com­mis­saire lui don­nait l’impression d’être com­pé­tente.”

L’auteur, par le biais de Nol­wenn, l’assistante de Georges, fait tenir des pro­pos peu aimables sur les Malouins. Mais il intro­duit des pointes d’humour quand, par exemple, après le récit d’exploits de cor­saires, il affirme : “Si on leur devait le café, ce ne pou­vait être de mau­vaises gens.“

Mêlant aisé­ment gas­tro­no­mie et assas­si­nats, dégus­ta­tions diverses et recherches de mobiles, le roman­cier déroule une intrigue attrac­tive, fort sub­tile, nour­rie de nom­breux rebon­dis­se­ments et péripéties.

serge per­raud

Jean-Luc Ban­na­lec, Une enquête du com­mis­saire Dupin — Crime gour­mand à Saint-Malo (Bre­to­nisches Spe­zia­litä­ten), tra­duit de l’allemand par Pierre Mal­her­bet, Les Presses de la Cité, coll. Thril­lers, mars 2022, 400 p. – 21,00 €.