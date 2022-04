AdeY, Uncensored

Présences

AdeY ne cesse de décons­truire la hié­rar­chie entre les corps nus (ils consti­tuent le coeur de son tra­vail) au sein de ses assem­blages hété­ro­clites.

Renaît la lutte — entre les corps et le monde, entre l’esprit et les choses avec un désir peut-être de récon­ci­lia­tion entre vues et voyeurs.

Chaque pose efface le temps ou le retient. Existe une magie suprême là où les corps s’assemblent entre eux ou avec les choses.

Se crée une face cachée mais lumi­neuse d’avalanche ou d’Ascension incarnées.

L’artiste nous plonge dans des uni­vers fluides, des féries gla­cées. De tels ensembles deviennent étranges, énig­ma­tiques.

Chaque image cherche le sens de la Présence.

Le corps reste une inson­dable prio­rité. Et c’est bien là toute la force de l’œuvre. Cette nudité n’est pas trai­tée comme dési­rable. Il repré­sente une sorte d’offensive baroque.

Et si le désir a néces­sai­re­ment un objet, il convient à AdeY de ne pas en faire un objet. Il doit res­ter sujet.

La pho­to­graphe réus­sit cette sidération.

jean-paul gavard-perret

AdeY, Uncen­so­red, Edi­tion The Lit­tle Black Gal­lery, 2022, 124 p. et expo­si­tion The Lit­tle Black Gal­lery, Miche­lin House 81 Ful­ham Road Lon­don SW3 6RD, 13–15 mai 2022.