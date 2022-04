Marcel Proust, À la recherche du temps perdu

L’oeuvre cathé­drale de Mar­cel Proust

Le suc­cès de La Recherche et de la biblio­thèque de la Pléiade est indis­so­ciable. Lorsque Gal­li­mard décide de publié La Recherche sous un tel for­mat, la col­lec­tion comme l’œuvre res­taient à bien des égards confi­den­tielles et réser­vées à un happy-few de connais­seurs et jugés réac­tion­naire.

Or, peut-être dans une conjonc­tion favo­rable des astres lit­té­raires, sur­git sou­dain un engoue­ment par­ti­cu­lier et les choses changent.

La Pléiade trouva là un best-seller mainte fois réédité et Proust devient la coque­luche entre autres de “La nou­velle cri­tique” : Barthes et Fou­cauld font de Mar­cel un écri­vain de gauche et il se hausse désor­mais au rang d’indéboulonnable sta­tue des lettres françaises.

À l’occasion du cen­tième anni­ver­saire de la mort de Proust, la Pléiade pro­pose à titre excep­tion­nel, et à tirage limité, le texte de La Recherche, inté­gral et nu (les notes et les Esquisses res­tant l’apanage de l’édition en quatre volumes), en deux tomes d’environ 1500 pages cha­cun.

Bref, cette édi­tion se veut plus mal­léable et pos­sède l’avantage consi­dé­rable de ne par­ler que par et pour elle-même.

Celui qui avait avouait son “besoin d’être aimé” trouva de quoi se ras­su­rer à tra­vers l’engouement et l’admiration que pro­voque son oeuvre-monde. Proust fut consi­déré comme un mon­dain, mais il trouva dans les salons le motif de La Recherche.

Elle prit nais­sance après Contre Sainte Beuve dont elle devint le relais en pas­sant de la théo­rie à la sen­sa­tion. Elle devint alors ce qu’il nomma lui-même une “cathédrale”

jean-paul gavard-perret

Mar­cel Proust, À la recherche du temps perdu, Cof­fret deux volumes à tirage limité, Édi­tion publiée sous la direc­tion de Jean-Yves Tadié, Gal­li­mard, Coll. de la Pléiade, Paris, avril 2022.