Gabriel Katz & Stéphane Créty, La Pierre du chaos — Volume 3/3 : “La marche sur l’empire”

L’émer­gence d’un despote !

Gabriel Katz a conçu une tri­lo­gie de dark fan­tasy met­tant en scène de simples sol­dats qui, par la puis­sance d’une pierre magique, vont devoir s’opposer, se battre à mort pour empê­cher une guerre civile, l’accession au pou­voir suprême d’un dic­ta­teur.

Le scé­na­riste s’attache à décrire la folie qui s’empare d’un homme qui voit son pou­voir s’accroître au point de se pen­ser invin­cible. Il retient pour cadre de son intrigue un empire qui s’apparente à celui ins­tallé par les Romains et met en avant deux femmes de tem­pé­ra­ment qui vont se mobi­li­ser pour faire bas­cu­ler le des­tin.

L’aventure et l’action priment dans cette his­toire qui trouve un bien triste écho aujourd’hui.

Il était trois com­pa­gnons, trois jeunes appe­lés dans l’armée de l’empire de Nemès. Par la magie d’une pierre, Araes est devenu un puis­sant chef de guerre. Il a vaincu ceux qui mena­çaient la paix et il revient dans la capi­tale avec son armée, en dépit de toutes les règles éta­blies.

Navel, qui a déserté, se cache. Son épouse l’informe du retour d’Araes et le presse d’avertir l’empereur. Or, celui-ci est déjà pré­venu par les cris de la foule qui acclame le vain­queur. Il lui envoie le char du triomphe. Araes s’y ins­talle et offusque tout le monde en fai­sant mon­ter près de lui Enarya, la sor­cière bar­bare.

Devant l’empereur, il défe­nestre un conseiller et impose ses condi­tions. Face au refus, il lâche la horde de bar­bares cachée dans des cales de navires. Com­ment arrê­ter sa folie meur­trière ? Qui peut le vaincre ?

La mise en images se par­tage entre Sté­phane Créty pour le des­sin et Ales­sia Nocera pour la mise en cou­leurs. Le pre­mier donne aux pro­ta­go­nistes les dimen­sions des super­hé­ros, c’est-à-dire une hau­teur totale égale à dix à douze fois la hau­teur de la tête. Mais il s’autorise des vues en pers­pec­tive, des décors en plon­gée fort bien réus­sis.

Ales­sia Nocera reste très clas­sique dans une colo­ri­sa­tion qui se rap­proche du réel fai­sant, tou­te­fois, bien res­sen­tir les dif­fé­rentes ambiances.

Cet album clôt la série par un dénoue­ment attendu dans ce genre.

serge per­raud

Gabriel Katz (scé­na­rio), Sté­phane Créty (des­sins) & Ales­sia Nocera (cou­leurs), La Pierre du chaos — Volume 3/3 : La marche sur l’empire, Bam­boo, label “Dra­koo”, février 2022, 48 p. – 14,50 €.