Biographie : un jeu (Frédéric Bélier-Garcia / Max Frisch)

Rejouer à l’infini

Le théâtre du Rond-Point, à Paris, a pro­posé du 8 mars au 3 avril der­nier, une nou­velle mise en scène de la pièce de Max Frisch écrite d’abord en 1967 puis dans une seconde ver­sion en 1984.

Fré­dé­ric Bélier-Garcia revient sur cette pièce qui fut l’objet de la pre­mière mise en scène de sa car­rière en 1999, comme s’il vou­lait nour­rir de sa propre vie d’homme, faite d’expériences, son regard d’aujourd’hui sur ce texte de l’auteur suisse de langue alle­mande, dont la matrice est jus­te­ment regar­der son exis­tence en face, arrivé à un cer­tain âge et se poser la ques­tion lan­ci­nante du « si c’était à refaire. »

Comment envi­sa­ger son propre des­tin lorsque nous entrons dans la matu­rité ? Le per­son­nage prin­ci­pal, le doc­teur Kür­man, va expé­ri­men­ter cette pos­si­bi­lité de recom­men­cer sa vie, d’entrevoir « sa bio­gra­phie » sans la jeune Antoi­nette Stein, sa seconde épouse, ren­con­trée lors d’une soi­rée chez lui.

Reve­nir à deux heures de ce petit matin-là dans l’appartement aux tables encom­brées de bou­teilles et où manquent des cen­driers. Faire qu’elle ne passe pas le reste de la nuit jusqu’au len­de­main matin, chez lui.

Le dis­po­si­tif dra­ma­tique lui per­met ce jeu (ein Spiel) parce qu’au théâtre il est pos­sible de rejouer à l’infini la scène ou cer­taines scènes de son enfance, de son pre­mier amour, Bri­gitte, à New-York, du mariage avec sa pre­mière épouse, Hélène qui se don­nera la mort par sa faute, la venue au monde d’un fils négligé. Il suf­fit de reprendre comme les comé­diens le font lors des répé­ti­tions.

On peut aussi remon­ter le temps. Le décor très mobile, tour­nant d’Alban Ho Van trans­forme les lieux : tan­tôt un salon, une salle à man­ger, une chambre à cou­cher ou un espace qui se vide. Des acces­soires, les chan­ge­ments de lumière com­plètent cette machinerie.

Le théâtre est au fond une autre vie, inven­tée, réin­ven­tée Tous les repré­sen­ta­tions incarnent cette impos­si­bi­lité d’être l’Idée unique de l’Oeuvre ( et de le vie). On tra­verse la scène dans un sens puis dans un autre comme le fait Antoi­nette, femme-enfant dans le corps d’Isabelle Carré, allant d’un homme à l’autre, son mari et son amant.

Un « meneur de jeu » et deux assis­tants, une jeune femme et un homme donnent des consignes, la trame à suivre à la manière de pro­fes­sion­nels du théâtre avec leur grand cale­pin dont ils tournent les pages. Les rôles eux aussi per­mutent dans cet ensemble mou­vant des ver­sions diverses et pos­sibles de la vie de l’universitaire.

Les comé­diens en quelque sorte se relaient. Au début de la pièce, Jérôme Kir­cher est Kür­man et sera rem­placé par le vrai faux per­son­nage, incarné par José Gar­cia. Il en est de même pour l’assistante (terme de théâtre et de cinéma) qui peut être tout à la fois Bri­gitte, Hélène, ou une infir­mière et l’assistant endosse les rôles de l’amant et du méde­cin…

La vie est comme une matière, une glaise qui peut se trans­for­mer selon le hasard, les ren­contres, les acci­dents, un pro­pos déplacé… mais est-il réel­le­ment pos­sible de rompre le fil de sa des­ti­née, d’échapper au mariage raté avec la jeune alsa­cienne Antoinette ?

Les ten­ta­tives tournent au ridi­cule comique d’abord et le public rit alors mais la pièce avan­çant, la dou­leur prend le des­sus après les décep­tions, les ratages de toutes sortes et la mort qui guette.

Tra­gique de l’enfant ébor­gné, du pre­mier amour perdu, de la pen­dai­son d’Hélène, d’un avor­te­ment, et du meurtre pré­sumé d’Antoinette puis la soli­tude défi­ni­tive de Kür­man sur l’immense pla­teau nu.

Théâtre des répé­ti­tions, des reprises, jeu de marion­nettes comme ultimes méta­phores de nos misé­rables vies humaines que la par­ti­tion pia­nis­tique accom­pagne dans l’obscurité du fond de scène.

marie du crest



Bio­gra­phie : un jeu

De : Max Frisch

Mise en scène : Fré­dé­ric Bélier-Garcia

Avec : José Gar­cia, Isa­belle Carré, Jerôme Kir­cher, Ana Bla­go­je­vic, Fer­di­nand Régent-Chappey

Piano : Simon Froget-Legendre

En alter­nance avec : Tris­tan Gar­nier

Col­la­bo­ra­tion artis­tique : Caro­line Gonce

Décors : Alban Ho Van

Assisté de : Jeanne Fil­lion

Lumière : Domi­nique Bru­guière

Assis­tée de : Anne Rou­diy

Cos­tumes : Marie La Rocca

Assis­tée de : Noé­mie Rey­mond

Tra­duc­tion : Ber­nard Lor­tho­lary

Pro­duc­tion Com­pa­gnie Ariè­tis 2, Arnaud Ber­trand — 984 Pro­duc­tions, Copro­duc­tion Théâtre du Rond-Point

Le texte de la pièce tra­duit de l’allemand par B. Lor­tho­lary a été publié chez L’Arche édi­teur en 2016, dans la col­lec­tion « scène ouverte ».