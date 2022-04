Maurice Renoma, Anamorphose , exposition

Cris­to­bal est de retour

Dans la conti­nuité de ses Mytho­lo­gies du Pois­son Rouge, Mau­rice Renoma a décidé de faire voya­ger son pois­son Cris­to­bal non pas à tra­vers le monde mais désor­mais dans le temps.

L’artiste s’amuse à créer des hybrides en jouant avec les codes de la repré­sen­ta­tion clas­sique. Les oeuvres deviennent dès lors des ana­mor­phoses ludiques et irrésistibles.

Les défor­ma­tions sont géniales et se retrouvent ici toute la gouaille gra­phique et l’intelligence de Mau­rice Renoma.

Le plai­sir et la farce visuelle sont constants. L’un ici ne va pas sans l’autre.

Le brave Cris­to­bal per­met d’entremêler les scé­na­rios et de ques­tion­ner cer­taines situa­tions. Sa maté­ria­li­sa­tion figu­rante n’est pour le créa­teur impor­tante que dans la mesure où elle s’inscrit en regard de “l’habit” qu’il reçoit et avec lequel il fonc­tionne.

L’essentiel est de créer des obs­tacles qui per­turbent la cir­cu­la­tion “nor­male” des images.

Ce nou­veau déve­lop­pe­ment des aven­tures du pois­son rouge fétiche per­met à Mau­rice Renoma de jouer avec de nou­velles limites et d’être au-delà de l’objet de l’œuvre ins­pi­rée ici par de grands modèles détour­nés.

Le tout dans une impec­ca­bi­lité chère à un plas­ti­cien par­fait ico­no­claste et plus jeune que jamais.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Ana­mor­phose, expo­si­tion, L’Appart Renoma au 129 bis rue de la Pompe (Paris 16e), du 15 avril au 16 juillet 2022.