Fabio Bacà, Une chance insolente

Notre façon d’exister

Sous forme de fable où l’absurde tient la dra­gée haute, ce livre offre un décryp­tage de la société tel qu’elle est. Dans ce but, Bacà a inventé le per­son­nage de Kurt O’Reilly, bri­tan­nique frin­gant et expert en pro­ba­bi­li­tés.

A la City de Londres, il occupe une chaire enviée au sein d’un ins­ti­tut de statistiques.

Mais, il béné­fi­cie sou­dain et de manière quasi mira­cu­leuse de la pré­sence d’événements qui lui apportent un lot d’avantages ines­pé­rés. L’improbabilité de telles récur­rences trouble l’esprit car­té­sien de l’Anglais.

Sa chance irra­tion­nelle devient moins objet de délice que d’agacement et d’inquiétude.

Pour ten­ter de trou­ver des expli­ca­tions, il lui prend la lubie de contac­ter divers pro­fes­sion­nels variés : thé­ra­peutes, cha­manes, conseillers en tout genres.

Et ces zéla­teurs vont mettre le héros sur la voie d’un étrange com­plot céleste tout à fait dans l’esprit du temps et non sans rap­pe­ler L’Amérique de Kafka.

Nous sui­vons dès lors la ten­ta­tive du héros pour cas­ser sa ligne de chance et espé­rer retrou­ver l’inconnu qui semble être le vade­me­cum de la condi­tion humaine. Cela semble a priori ne pas man­ger de pain mais Bacà crée sous l’ironie un sus­pense sourd, pesant et effi­cient.

Si bien que ce roman pra­ti­que­ment phi­lo­so­phique devient une charge consé­quente sur notre façon d’exister au sein d’un goût de plus en plus appuyé du contrôle.

C’est aussi une manière de rap­pe­ler qu’il n’existe pas d’assurance sur la vie.

Elle avance à la va comme je te pousse et c’est ce qui en fait le prix.

jean-paul gavard-perret

Fabio Bacà, Une chance inso­lente (Bene­vo­lenza cos­mica), trad. de l’italien par Natha­lie Bauer, Gal­li­mard, Col­lec­tion Du monde entier, Paris, 2022, 240 p. — 21,00 €.