Leo, Rodolphe & Bertrand Marchal, Scotland — “Épisode 1″

Le retour de Kathy Austin

Kathy Aus­tin est une agente du MI6 bri­tan­nique. Elle se retrouve, dans ses aven­tures, aux prises avec le sur­na­tu­rel.

C’est ainsi qu’elle s’est illus­trée au Kenya, en Nami­bie, en Ama­zo­nie, des séries de cinq albums cha­cun parues chez Dargaud.

Pour l’heure, elle arrive, au terme d’un long voyage en train, dans le nord de l’Écosse. Pour aller à Kil­wood, elle doit prendre le seul taxi au ter­mi­nus. Le voya­geur, qui l’a déjà retenu, l’invite à faire route ensemble. Il se pré­sente comme Oscar Den­ton, his­to­rien.

Kathy s’offre quelques jours de repos, après son éprou­vante mis­sion Amé­rique du Sud, pour prendre pos­ses­sion de l’héritage que lui laisse sa tante, Miss O’Brien, décé­dée l’an der­nier. C’est un endroit qu’elle connaît bien pour y avoir passé, enfant et ado­les­cente, de nom­breuses vacances.

Le chauf­feur de taxi lui apprend que le manoir, où elle comp­tait s’installer, a brûlé il y a deux mois. Elle trouve refuge à l’auberge où des­cend éga­le­ment oscar. Le len­de­main, elle loue l’unique voi­ture dis­po­nible pour se rendre sur les lieux. En route, elle trouve Oscar qui se pro­mène.

Dans le manoir en ruines, elle semble voir une sil­houette aus­si­tôt dis­pa­rue. C’est au bureau de police qu’elle apprend qu’on y a bel et bien mis le feu et que sa tante, décé­dée sur la lande, por­tait encore sur le visage les signes d’une grande terreur…

Avec Kathy Aus­tin, les auteurs mettent en scène une héroïne fort empa­thique. L’action se déroule à la fin des années 1940, à une époque où le sur­na­tu­rel avait le vent en poupe. C’était Ros­well, le défer­le­ment de pho­tos d’OVNI et autres sou­coupes volantes. Les témoi­gnages les plus fan­tai­sistes avaient court comme aujourd’hui les fausses nou­velles, sauf que l’information n’était pas ins­tan­ta­née.

Mais l’art de scé­na­ristes est d’introduire des faits plus pro­saïques à ces croyances ou à ces phé­no­mènes encore inex­pli­qués. En rete­nant le nord de l’Écosse comme cadre, “un vrai nid à far­fa­dets et autres créa­tures”, ils ont toute lati­tude pour évo­quer des appa­ri­tions, des faits étranges tout en gar­dant à l’esprit la Guerre froide qui com­mencé à émer­ger et qui va géné­rer tant d’histoires d’espionnage. Ils font faire connais­sance au lec­teur d’une belle gale­rie de per­son­nages mêlant pré­sent et passé, lorsque Kathy, encore ado­les­cente, fré­quen­tait des jeunes comme elle.

Mais, dans le monde du MI6, rien n’est gra­tuit.

Si l’héroïne voyage pour son héri­tage, elle reste en mis­sion car des indi­vi­dus, qui n’ont rien à faire sur les lieux, ont été repérés.

Bertrand Mar­chal assure son des­sin réa­liste et campe des per­son­nages tout à fait conformes aux endroits où se déroule l’intrigue. Il res­ti­tue l’ambiance de ce coin de terre, son atmo­sphère inquié­tante avec ces landes quasi désertes, ses anciens châ­teaux et son fonds de récits met­tant en scène un monde éso­té­rique.

La mise en cou­leurs très clas­sique, comme il sied à ce genre de récit, est l’œuvre de Sébas­tien Bouët qui s’acquitte avec brio de la mis­sion confiée, ren­for­çant le côté sombre, presque angois­sant des décors.

Un pre­mier tome qui plante le décor et fait entrer rapi­de­ment dans une intrigue solide qui pro­met de beaux développements.

lire un extrait

serge per­raud

Leo & Rodolphe (scé­na­rio, décou­page et dia­logues), Ber­trand Mar­chal (des­sin et mise en page) & Sébas­tien Bouët (cou­leur), Scot­land — Épi­sode 1, Dar­gaud, mars 2022, 48 p. – 12,00 €.