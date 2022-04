Sonia Elvireanu, Ensoleillements au coeur du Silence — Scintilli nel cuore del Silenzio

Envoû­ter le réel

Sonia Elvi­reanu pro­pose ses illu­mi­na­tions dans un chant aussi dis­cret pré­gnant au milieu de réel là où “un chat / blanc et noir // flâne / sur le toit // res­pire le silence / secoue son ombre // et des­cend / dou­ce­ment du toit”.

Et tout est à l’avenant.

Les pay­sages inter­fèrent entre l’extérieur et l’intérieur là où le silence se heurte aux murs et aux pavés.

Le tout à l’épreuve du temps, ses sai­sons et la rou­tine des jours et dans un tra­vail de conden­sa­tion et d’extrapolation.

Contre la mélan­co­lie qui laisse tou­jours désem­paré à la tom­bée de la nuit comme au lever du jour, l’écriture per­met l’accès à la vie scin­tillante, à une mobi­lité et une dyna­mique ici-même, ici-bas.

Ces “enso­leille­ments” ne se contentent donc pas de dres­ser un état des lieux mais d’ouvrir le monde qui est comme trans­cendé en une struc­tu­ra­tion sourde que le lyrisme ne vient pas enta­cher ou enrober.

Avec leurs contre­points si dis­crets, si simples et émou­vants des vers de Sonia Elvi­reanu s’instruit une his­toire trou­blante d’incarnation impa­rable.

Existe là une écri­ture des racines les plus pro­fondes, les plus secrètes.

Mais la créa­trice les passe sous silence afin que son pou­voir d’envoûtement du réel soit encore plus opérant.

jean-paul gavard-perret

Sonia Elvi­reanu, Enso­leille­ments au coeur du Silence — Scin­tilli nel cuore del Silen­zio, Tra­duc­tion de Giu­liano Ladolfi, Giu­liano Ladolfi Edi­tore, Bor­go­ma­nero No, 2022, 262 p.- 18,00 €.